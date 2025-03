Chlad bez lednice: Barman vynalezl plechovku, která se sama zchladí

Revoluce v chlazení: plechovka, která se obejde bez lednice, může výrazně snížit spotřebu elektřiny i uhlíkovou stopu.

James Vyse, bývalý barman z Walesu, možná vyřešil věčný problém: jak udržet nápoje studené bez ledničky. Tento 31letý inovátor tvrdí, že vyvinul první komerčně životaschopnou samo-chladicí plechovku na světě, která už zaujala několik gigantů v nápojovém průmyslu, včetně Coca-Coly, Red Bullu, AB InBev a Molson Coors. Mechanismus plechovky, která nese název „Cool Can“ (Chladivá plechovka), je překvapivě jednoduchý. Ve spodní části plechovky je malý zásobník s vodou a v dutých stěnách se nacházejí krystaly patentované soli. Po stisknutí tlačítka se obě látky smíchají, což vyvolá chemickou reakci, která nápoj okamžitě ochladí.

Na pohled jde o běžnou 500ml plechovku, ale kvůli vnitřní izolační dutině obsahuje „jen“ 350 ml tekutiny. Vyse je však přesvědčen, že chuť chladného nápoje za to stojí: „Pokud je nápoj teplý, nezáleží na tom, jak dobrý je samotný obsah.“ Vyseovo odhodlání bylo nezlomné, i když cesta nebyla jednoduchá – k finálnímu prototypu se dopracoval až po více než dvou letech a více než 500 pokusech. „Byl jsem odhodlaný na to přijít, protože jsem viděl předchozí pokusy a říkal si: to přece nemůže být tak těžké,“ říká.

A dodává trefně: „Jak to, že žijeme ve světě, kde se rakety dokážou vrátit z vesmíru a přistát, ale naše plechovky se ohřejí, jakmile se od lednice vzdálíme na deset minut?“

První zkušební provoz se plánuje na léto v Londýně a do masové výroby by se produkt mohl dostat během dvou let. Ale dopady tohoto vynálezu jdou daleko za hranice světa limonád a piv. Podle Organizace spojených národů spotřebuje chlazení přibližně 17 % celosvětové elektřiny. Vyseova samo-chladicí plechovka by tak mohla přinést průlom i z hlediska udržitelnosti. Snížení závislosti na lednicích, obzvlášť v regionech s omezeným přístupem k elektřině a chladicí infrastruktuře, by mohlo významně přispět ke snižování uhlíkových emisí. Vyse tak možná nevynalezl jen revoluční plechovku, ale i malý krok k chladnější, a přitom zelenější planetě.