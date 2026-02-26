Je po všem. Manželství slavného herce zkrachovalo po 25 letech
26. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Čtvrt století spolu, ale ani o den víc, zdá se. Manželství slavného herce je v troskách bez možnosti záchrany, tvrdí jeho blízcí.
Herec Filip Blažek a manželka Jolana jsou na tom prý ve vztahu tak špatně, že mluvit jenom o krizi by bylo až příliš velkým eufemismem, píše Blesk.
Pokud je to pravda, znamenalo by to konec lásky po více než čtvrtstoletí: Pár spolu žije už 26 let, svoji jsou pak od roku 2019.
Soužití je prý v troskách, což šlo vycítit už například z kousavého komentáře, který Jolana nedávno zveřejnila na sociálních sítích: „Vypadám šťastně, že? Né, mám se na pikaču, ale víte co... Mám se dobře, protože moje děti jsou zdravé, já také a to je nejvíc. Tak jestli řešíme vztahy a ty debiloviny okolo, tak se máme luxusně a je důležité si toto uvědomovat,“ psala.
Filip ale místo rodinných snímků zveřejňoval fotky z posilovny. A aby signálů ze sociálních sítí nebylo málo, oba se navzájem přestali sledovat na svých profilech, což v dnešní digitální době opravdu nevěstí nic dobrého.
Další neblahou zvěst představuje skutečnost, že z Filipova účtu zmizela většina společných fotek, Jolana zas na svém profilu naopak už nemá označení, že je Filipovou ženou, které tam ještě donedávna svítilo.
Všechno pak podle Blesku potvrzují jejich přátelé z branže: „Už spolu nejsou minimálně tři čtvrtě roku.“
Co přesně za údajným selháním vztahu stálo, zatím nevíme.