Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Počasí dnes 7°C Polojasno

Je po všem. Manželství slavného herce zkrachovalo po 25 letech

26. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Je po všem. Manželství slavného herce zkrachovalo po 25 letech
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Čtvrt století spolu, ale ani o den víc, zdá se. Manželství slavného herce je v troskách bez možnosti záchrany, tvrdí jeho blízcí.

Herec Filip Blažek a manželka Jolana jsou na tom prý ve vztahu tak špatně, že mluvit jenom o krizi by bylo až příliš velkým eufemismem, píše Blesk.

Pokud je to pravda, znamenalo by to konec lásky po více než čtvrtstoletí: Pár spolu žije už 26 let, svoji jsou pak od roku 2019.

Soužití je prý v troskách, což šlo vycítit už například z kousavého komentáře, který Jolana nedávno zveřejnila na sociálních sítích: „Vypadám šťastně, že? Né, mám se na pikaču, ale víte co... Mám se dobře, protože moje děti jsou zdravé, já také a to je nejvíc. Tak jestli řešíme vztahy a ty debiloviny okolo, tak se máme luxusně a je důležité si toto uvědomovat,“ psala.

Mohlo by vás zajímat

Filip ale místo rodinných snímků zveřejňoval fotky z posilovny. A aby signálů ze sociálních sítí nebylo málo, oba se navzájem přestali sledovat na svých profilech, což v dnešní digitální době opravdu nevěstí nic dobrého.

Další neblahou zvěst představuje skutečnost, že z Filipova účtu zmizela většina společných fotek, Jolana zas na svém profilu naopak už nemá označení, že je Filipovou ženou, které tam ještě donedávna svítilo.

Mohlo by vás zajímat

Všechno pak podle Blesku potvrzují jejich přátelé z branže: „Už spolu nejsou minimálně tři čtvrtě roku.“

Co přesně za údajným selháním vztahu stálo, zatím nevíme.

Tagy:
láska rozchod vztahy
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Lunární horoskop na čtvrtek 26. února: Neodkládejte žádná rozhodnutí, vesmír hraje s vámi!

Následující článek

Šokující objev pod hladinou: Vrak z války může konečně vrátit jména nezvěstným

Nejnovější články