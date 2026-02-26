Šokující objev pod hladinou: Vrak z války může konečně vrátit jména nezvěstným
26. 2. 2026 – 9:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
V hlubinách Baltského moře byl po 82 letech objeven americký bombardér B-17 i se stopami, které mohou odhalit identitu jeho zmizelé posádky. Moderní technologie a pečlivý archivní výzkum dávají naději, že rodiny deseti letců se konečně dozvědí, co se v osudném roce 1943 skutečně stalo.
V hlubinách chladného Baltského moře po více než osm desetiletí tiše spočíval příběh, na který svět téměř zapomněl. V roce 1943 zmizel během bojové mise nad severní Evropou americký bombardér B-17 Flying Fortress i s desetimístnou posádkou. Rodiny mužů, kteří se z letu nikdy nevrátili, zůstaly jen s lakonickým oznámením o nezvěstnosti. Teď se však zdá, že se dlouhé čekání na odpovědi konečně chýlí ke konci.
Letoun se zřítil do Baltského moře v době, kdy byla válka v plném proudu a ztráty bombardovacích jednotek byly obrovské. Posádky B-17 létaly ve výškách přes deset kilometrů v nepřetlakovaných kabinách, vystavené mrazivým teplotám i palbě německé protivzdušné obrany. Šance na přežití celého bojového turnusu byla alarmující. Mnozí mladí letci tehdy mizeli beze stopy a jejich osud zůstával nejasný celé generace.
Tajemství pod hladinou odhaleno po 82 letech
Zlom přišel až díky kombinaci moderní technologie a vytrvalosti vědců. Tým námořních archeologů z Texas A&M University ve spolupráci s americkou agenturou Defense POW/MIA Accounting Agency vyrazil v létě 2025 z Kielského zálivu pátrat po stroji, který byl poprvé nahlášen místním potápěčem už v roce 2001.
Pomocí bočního sonaru a magnetometrů vědci prozkoumali rozsáhlou oblast mořského dna. Když se na obrazovkách objevily podezřelé obrysy, vyslali k nim dálkově ovládané podvodní vozidlo. Záběry napůl zasypané části křídla napověděly, že nejde o obyčejný kovový šrot. Vedoucí projektu Dr. Piotr Bojakowski se spolu s kolegy rozhodl ponořit přímo na místo.
V kalné vodě s viditelností sotva několik metrů se před nimi vynořily trosky čtyřmotorového bombardéru. Motory, části křídla, okénko kokpitu, pneumatika i palivová nádrž ležely rozeseté po mořském dně, jako by čas zamrzl v okamžiku nárazu. Pod vrstvami sedimentu a mořských usazenin spočíval němý svědek válečné tragédie.
Stopy, které mohou vrátit jména nezvěstným
Největší překvapení ale čekalo mezi troskami. Při nárazu byly z letounu vytrženy dva kulomety ráže .50. Přestože strávily více než 80 let pod vodou, zůstaly překvapivě zachovalé. Po jejich vyzvednutí a pečlivém očištění se podařilo odhalit sériová čísla.
Právě tato čísla mohou být klíčem k rozluštění záhady. Vojenská výzbroj byla během války přísně evidována a každá zbraň byla přiřazena ke konkrétnímu letounu. Archivní dokumenty by tak mohly umožnit přesně určit, o který stroj šlo – a tím i potvrdit identitu deseti mužů, kteří na jeho palubě zahynuli.
Za každým jménem se skrývá lidský příběh. Mladí piloti, navigátoři, střelci či palubní mechanici často opouštěli domov jen krátce předtím, než byli nasazeni do bojů. Někteří měli snoubenky, jiní malé děti, které své otce nikdy nepoznaly. Pro jejich potomky může být identifikace vraku víc než jen historický úspěch – může znamenat konec desetiletí nejistoty.
Pokud se podaří propojit sériová čísla s archivními záznamy, otevře se cesta k oficiálnímu potvrzení identity posádky. Následovat by mohlo kontaktování žijících příbuzných a důstojné uzavření příběhu, který byl příliš dlouho přerušen.
Baltské moře si po desetiletí střežilo své tajemství. Nyní se však díky moderní vědě a odhodlání badatelů začíná vynořovat pravda. A spolu s ní i naděje, že deset ztracených mužů konečně přestane být jen číslem ve statistikách a znovu získá svá jména.