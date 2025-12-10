Konec lásky a hořké slzy. "Život mám naruby," pláče misska po krachu devítiletého vztahu
10. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Rozchod prý proběhl v přátelském duchu, i tak ho ale slavná modelka nese jen velmi těžko.
Zpěvák Petr Lexa před několika dny vyrazil dech fanouškům na sociálních sítích, když prakticky z ničeho nic oznámil rozchod s bývalou miss Natálií Kotkovou.
Pár bychom přitom ještě před nedávnem mohli dávat za příklad pevného a harmonického vztahu. Je sice možné, že se do jisté míry jednalo o divadlo pro veřejnost a problémy existovaly delší dobu, faktem ale zůstává, že když spolu Petr a Natálie ještě před půl rokem šli mezi lidi, vypadali jeden vedle druhého jak vtělené štěstí.
Jenže místo pokračování pohádky zazvonil zvonec reality a pár šel od sebe.
„Už je to nějakou dobu, co netvoříme pár. Byli jsme spolu devět let. Devět let, které nás formovaly, posunuly. Ušli jsme spolu dlouhou cestu. Často jsme vás na ni brali s sebou, a tak jsme chtěli, abyste věděli, že dál už jdeme každý zvlášť,“ uvedl zpěvák na svém profilu.
Důvod rozchodu si nechal pro sebe, vše se ale údajně obešlo bez hádek či dramat.
Že ale nelétaly pánvičky vzduchem, neznamená, že by snad Natálii bylo po krachu devítiletého vztahu kdovíjak do smíchu. Ze smutku a slzí se později také vypsala na sociální síti.
„Tenhle půlrok si na mně fakt pošmáknul. Život mám naruby. Nikdy už nebude jako doposud,“ uvedla smutně.
„Jdu stavět pevný základy sama v sobě, znova. Celkově se učit dávat sebe a Jiffyho na první místo a vrátit se k sobě, najít jiskru, nadechnout se,“ nastínila své duševní rozpoložení. A Jiffy je kocour, aby bylo jasno.
„Já tomu životu fakt věřím, že pro nás všechny chce to nejlepší,“ zakončila hořkosladce.