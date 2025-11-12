Proč se doopravdy rozešli? Hynek Čermák konečně prozradil, co stálo za krachem jeho manželství
12. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Známý herec ukončil spekulace a prozradil, proč se vlastně rozešel s manželkou.
Kdo s lehkou zlomyslností čekal, že se potvrdí spekulace a Hynek Čermák konečně přizná, že mu manželství rozbořila Kaira Hrachovcová, kterou krátce před oznámením rozchodu fotil nahou, odejde zklamaný.
Spekulacím, že má se situací co do činění Kaira, se už dříve všichni zúčastnění opakovaně vysmáli a nevypadá to, že by se snad mělo jednat jen o nějakou zástěrku.
Dohadům se na druhou stranu nemůžeme divit, protože rozchod přišel jak překvapivý blesk z čistého nebe: Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková spolu strávili deset let, z toho osm let byli svoji. Na veřejnosti působili sehraně, pevně a harmonicky. A najednou konec.
„Deset let, za které jsme vděčni! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každej si teď najde tu svou,“ napsali u společné fotografie na sociálních sítích.
O tom, co se vlastně stalo, se ani jeden nevyjadřovali. Až nyní Hynek alespoň trochu naznačil.
„Jako herec, když dostanete takhle velkou roli, si nemůžete moc dovolit z ní vystupovat. Musím si uhlídat kontinuitu psychologického vývoje té figury. Musím držet nějaké vnitřní pnutí, na které pak navážu, i když přijdu čtvrtý den do studia. A na to je nejlepší držet se v té figuře. Mockrát mi to lezlo do života,“ prozradil na tiskovce nového filmu Neporazitelní pro Blesk.
A právě to by mohl být pravý důvod rozchodu. Čermák se prý příliš vžil i do jiné role: „Docela se mi to vymstilo, když jsem hrál Roubala,“ přiznal ve vzpomínce na třídílnou kriminální minisérii, kde zpodobnil vraha a gaunera.
„To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě tenkrát bylo příliš chladno. Takže se odstěhovala!“ dodal.
Nutno doplnit, že smutek moc dlouho nedržel a obratem si našel novou Veroniku, se kterou už byl k vidění na celé řadě společenských akcí.