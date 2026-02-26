Lunární horoskop na čtvrtek 26. února: Neodkládejte žádná rozhodnutí, vesmír hraje s vámi!
26. 2. 2026 – 8:42 | Magazín | Natálie Kozak
Čekali jste na ideální konstelaci pro zahájení velkého projektu nebo nákup vysněného domu? Ten den je tady! Čtvrtek 26. února je dnem statečných, kdy se ambice mění v realitu. Zjistěte, proč byste si dnes měli obléknout žlutou a jak využít sílu dorůstajícího Měsíce k ovládnutí své budoucnosti.
Dnešek je dnem „statečných“. Desátý lunární den, ve kterém se právě nacházíme, je jedním z nejvíce prosperujících období celého lunárního cyklu. Je to čas, kdy dorůstající Měsíc nabírá na síle a poskytuje nám dostatek paliva pro realizaci i těch nejambicióznějších plánů. Pokud jste v uplynulých dnech váhali, dnes je ten moment, kdy byste měli udělat rozhodný krok vpřed. Měsíc se přesunul do citlivého, ale hluboce intuitivního znamení Raka a nacházíme se v desátém lunárním dni, který je tradičně spojován s budováním, rodovou linií a expanzí.
Kariéra a ambice: Cesta k úspěchu je volná
Dnešní energie přeje odvážným a rozhodným lidem. Pokud máte v šuplíku velký projekt nebo v hlavě nápad, který vyžaduje odvahu, čtvrtek je ideálním časem pro jeho spuštění. Důležité obchodní schůzky, vyjednávání o nových podmínkách nebo zahájení dlouhodobých investic budou mít pod vlivem desátého lunárního dne pevné základy.
Na rozdíl od předchozích dnů, kdy se nedoporučovalo utrácet, dnes jsou velké nákupy vítány. Ať už jde o nemovitost, auto nebo vybavení do domácnosti, věci pořízené v tento den vám budou dlouho a dobře sloužit. Vliv Raka navíc dodává vašemu rozhodování potřebnou intuici, takže dokážete rozpoznat skutečnou hodnotu tam, kde ji ostatní nevidí.
Vztahy a romantika: Čas na osudové kroky
Znamení Raka je úzce spjato s domovem, rodinou a hlubokými city. V kombinaci s expanzivní energií desátého dne se čtvrtek stává jedním z nejlepších dní pro lásku. Je to vynikající čas pro:
- Posun ve vztahu: Plánování společné budoucnosti, stěhování nebo společné investice.
- Zásnuby a svatby: Pokud plánujete sňatek, energie tohoto dne slibuje stabilitu, plodnost a silné rodinné zázemí.
- Rodinná setkání: Je to ideální den pro upevňování vztahů s rodiči a dětmi.
Zdraví a očista skrze vodu
Jelikož se Měsíc nachází ve vodním znamení Raka, jsou dnes mimořádně účinné veškeré procedury spojené s vodou. Návštěva sauny, parní lázně nebo bazénu vám nepomůže jen s fyzickou očistou, ale především s odplavením nahromaděného stresu. Voda dnes působí jako balzám na nervovou soustavu, která mohla být v uplynulých dnech pod tlakem.
Barvy a drahokamy dne: Síla žluté
Pro posílení dnešní úspěšné vibrace byste měli vědomě pracovat s barvami. Žlutá barva je dnes naprostou nezbytností. Symbolizuje sluneční energii, optimismus a schopnost dosahovat cílů.
- Drahokamy: Pokud máte možnost, noste žlutý safír nebo citrín. Tyto kameny fungují jako zesilovače hojnosti a pomohou vám udržet si jasnou mysl při důležitých jednáních.