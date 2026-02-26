Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Počasí dnes 7°C Polojasno

Lunární horoskop na čtvrtek 26. února: Neodkládejte žádná rozhodnutí, vesmír hraje s vámi!

26. 2. 2026 – 8:42 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na čtvrtek 26. února: Neodkládejte žádná rozhodnutí, vesmír hraje s vámi!
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Čekali jste na ideální konstelaci pro zahájení velkého projektu nebo nákup vysněného domu? Ten den je tady! Čtvrtek 26. února je dnem statečných, kdy se ambice mění v realitu. Zjistěte, proč byste si dnes měli obléknout žlutou a jak využít sílu dorůstajícího Měsíce k ovládnutí své budoucnosti.

Dnešek je dnem „statečných“. Desátý lunární den, ve kterém se právě nacházíme, je jedním z nejvíce prosperujících období celého lunárního cyklu. Je to čas, kdy dorůstající Měsíc nabírá na síle a poskytuje nám dostatek paliva pro realizaci i těch nejambicióznějších plánů. Pokud jste v uplynulých dnech váhali, dnes je ten moment, kdy byste měli udělat rozhodný krok vpřed. Měsíc se přesunul do citlivého, ale hluboce intuitivního znamení Raka a nacházíme se v desátém lunárním dni, který je tradičně spojován s budováním, rodovou linií a expanzí.

Kariéra a ambice: Cesta k úspěchu je volná

Dnešní energie přeje odvážným a rozhodným lidem. Pokud máte v šuplíku velký projekt nebo v hlavě nápad, který vyžaduje odvahu, čtvrtek je ideálním časem pro jeho spuštění. Důležité obchodní schůzky, vyjednávání o nových podmínkách nebo zahájení dlouhodobých investic budou mít pod vlivem desátého lunárního dne pevné základy.

Merkur
Magazín
Pohroma jménem Merkur je zpět: Od 26. února se raději nepodepisujte ani pod nákupní lístek!

Na rozdíl od předchozích dnů, kdy se nedoporučovalo utrácet, dnes jsou velké nákupy vítány. Ať už jde o nemovitost, auto nebo vybavení do domácnosti, věci pořízené v tento den vám budou dlouho a dobře sloužit. Vliv Raka navíc dodává vašemu rozhodování potřebnou intuici, takže dokážete rozpoznat skutečnou hodnotu tam, kde ji ostatní nevidí.

Vztahy a romantika: Čas na osudové kroky

Znamení Raka je úzce spjato s domovem, rodinou a hlubokými city. V kombinaci s expanzivní energií desátého dne se čtvrtek stává jedním z nejlepších dní pro lásku. Je to vynikající čas pro:

  • Posun ve vztahu: Plánování společné budoucnosti, stěhování nebo společné investice.
  • Zásnuby a svatby: Pokud plánujete sňatek, energie tohoto dne slibuje stabilitu, plodnost a silné rodinné zázemí.
  • Rodinná setkání: Je to ideální den pro upevňování vztahů s rodiči a dětmi.

Zdraví a očista skrze vodu

Jelikož se Měsíc nachází ve vodním znamení Raka, jsou dnes mimořádně účinné veškeré procedury spojené s vodou. Návštěva sauny, parní lázně nebo bazénu vám nepomůže jen s fyzickou očistou, ale především s odplavením nahromaděného stresu. Voda dnes působí jako balzám na nervovou soustavu, která mohla být v uplynulých dnech pod tlakem.

Horoskop
Magazín
Týdenní horoskop od 23. února do 1. března: Jedna malá změna v tomto týdnu přepíše váš osud!

Barvy a drahokamy dne: Síla žluté

Pro posílení dnešní úspěšné vibrace byste měli vědomě pracovat s barvami. Žlutá barva je dnes naprostou nezbytností. Symbolizuje sluneční energii, optimismus a schopnost dosahovat cílů.

  • Drahokamy: Pokud máte možnost, noste žlutý safír nebo citrín. Tyto kameny fungují jako zesilovače hojnosti a pomohou vám udržet si jasnou mysl při důležitých jednáních.
Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Následující článek

Je po všem. Manželství slavného herce zkrachovalo po 25 letech

Nejnovější články