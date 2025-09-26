Dnes je pátek 26. září 2025., Svátek má Andrea
Počasí dnes 13°C Zataženo

Slavná herečka přiznala krach vztahu a po dvaceti letech hledá novou lásku: "Snad se někde s někým srazím"

26. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Slavná herečka přiznala krach vztahu a po dvaceti letech hledá novou lásku: "Snad se někde s někým srazím"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Nevyšlo to a herečka doufá, že není všem dnům konec.

Seriál Kamarádi sice bude celkem brzy končit, ještě předtím ale děním míchá nová primářka, kterou dovedně ztvárňuje sympatická herečka Michaela Badinková.

Neklidnou situaci však tato půvabná blondýnka neprožívá jen se svým seriálovým alter egem. I domácí pohodu totiž postihly turbulence a krach dlouholetého vztahu.

Michaela přiznala, že se jejich cesty s Janem Teplým, otcem svých dvou dcer, rozdělily.

Žádné divoké drama ani soudy ale díkybohu nebyly na pořadu dne: „Jsme přátelé, máme se rádi, vychováváme naše dvě holčičky. Ale už nějaký čas spolu nebydlíme. Holky jsou u mě, ale nemáme problém se jakkoli dohodnout,“ uvedla herečka pro Super.cz.

Žijeme si každý sám za sebe a pro sebe bez jiných partnerů,“ dodala.

Zároveň ale doufá, že dovětek "bez jiných partnerů" nepotrvá navěky. Nový vztah neodmítá: „Jasně, že ne. Jsem ještě mladá. Ale to se musí stát. Myslím, že láska se musí potkat, nedá se najít třeba někde na seznamce. Snad se někde s někým srazím,“ zadoufala.

Tagy:
láska rozchod vztahy herečka
Zdroje:
Super.cz, ahaonline.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Následující článek

Méně chaosu, více klidu: váš byt může vypadat dokonale každý den

Nejnovější články