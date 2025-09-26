Slavná herečka přiznala krach vztahu a po dvaceti letech hledá novou lásku: "Snad se někde s někým srazím"
26. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Nevyšlo to a herečka doufá, že není všem dnům konec.
Seriál Kamarádi sice bude celkem brzy končit, ještě předtím ale děním míchá nová primářka, kterou dovedně ztvárňuje sympatická herečka Michaela Badinková.
Neklidnou situaci však tato půvabná blondýnka neprožívá jen se svým seriálovým alter egem. I domácí pohodu totiž postihly turbulence a krach dlouholetého vztahu.
Michaela přiznala, že se jejich cesty s Janem Teplým, otcem svých dvou dcer, rozdělily.
Žádné divoké drama ani soudy ale díkybohu nebyly na pořadu dne: „Jsme přátelé, máme se rádi, vychováváme naše dvě holčičky. Ale už nějaký čas spolu nebydlíme. Holky jsou u mě, ale nemáme problém se jakkoli dohodnout,“ uvedla herečka pro Super.cz.
„Žijeme si každý sám za sebe a pro sebe bez jiných partnerů,“ dodala.
Zároveň ale doufá, že dovětek "bez jiných partnerů" nepotrvá navěky. Nový vztah neodmítá: „Jasně, že ne. Jsem ještě mladá. Ale to se musí stát. Myslím, že láska se musí potkat, nedá se najít třeba někde na seznamce. Snad se někde s někým srazím,“ zadoufala.