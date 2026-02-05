Není všem dnům konec? Poražená kráska z Bacheloru: "Ať se mi Míra ozve"
5. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
Stella z Bacheloru, kterou si pan dokonalý nakonec nevybral, přiznává poměrně rozpolcené pocity.
Vyhrocené, emocemi prostoupené a slzami skropené finále druhé řady oblíbené reality show Bachelor Česko máme za sebou. Vítězka samozřejmě mohla být jen jedna a již všichni víme, že si bachelor Míra Dubovický nakonec vybral exotickou krásku Sarah Vu.
Kde je vítězka, tam bohužel musí být i poražená. Skončit jen stupínek pod vrcholem ale bolí snad možná ještě víc, než vypadnout někdy v průběhu nebo na začátku pořadu, protože na stříbrné medaile se v lásce moc nehraje. A právě s nevděčným stříbrem se nakonec musela spokojit půvabná Stella Tesaříková.
Provozní rodinné kavárny z Ostravy samozřejmě neskrývala zklamání a na to, aby si vůbec mohla promluvit o svých pocitech, se musela nejdřív vyspat.
„Mám smíšené pocity. Vůbec je vlastně nedokážu vyjádřit. Stále na to myslím,“ prozradila zklamaná kráska v rozhovoru pro TV Nova.
„Opravdu jsem cítila náklonnost, protože v momentech, které jsme spolu strávili, byly doteky, byla tam hezká slova, hezké chvíle,“ vzpomínala upřímně a otevřeně.
„Jestli měl se Sarah něco vážnějšího, tak tomu se člověk neubrání, vždyť je to člověk, se kterým má strávit zbytek života... Tak jestli to tak cítil, tak je to určitě opravdové,“ nepochybuje.
„I když to ještě bude bolet, snažím se stát nohama na zemi,“ uvedla rozesmutněle.
Možná ale není všem dnům konec: „Doufám, že budeme minimálně dobří přátelé, protože ten vztah se opravdu prohloubil a bylo mi vedle něj hezky. Budu s ním ráda v kontaktu. Budu ráda, když se mi ozve,“ prohlásila rozhodně.
Slyšeli jste? Minimálně dobří přátelé. Až se mezi řádky zdá, že Stella rozhodně nemíní vyklidit pole a něco vzdávat. O tom ale musí nejlépe vědět ona sama.
„Přeji jim jen to hezké,“ zakončila s tím, že potkávat se s nikým momentálně nechce, protože si potřebuje urovnat věci v hlavě.