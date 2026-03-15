Jarní únava není lenost: Proč jste vyřízení, i když je venku krásně
15. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Příroda se probouzí plná energie, ale u vás doma probíhá pravý opak? Nebojte, nejste v tom sami. A, co je ještě důležitější, nemůžete za to.
Ne, nejste jen líní, i když vám to třeba zlí jazykové nezapomenou hned navrhnout. Přírodní rytmus se mění, tělo na to musí reagovat a adaptace nemůže proběhnout ze dne na den. Pereme se přitom s hned několika věcmi najednou: Změna světla, denního režimu, posun času, zvýšením teploty a například také pylovou sezónou.
Hormonální bouře
Tělo má podle vědců během pochmurných, potemnělých zimních měsíců ve zvyku produkovat hormon melatonin, který drží tělo v útlumu a prakticky se stará o lidský "zimní spánek".
Jenže jakmile se na jaře prodlouží den, najednou vnímáme daleko víc světla a tělo musí produkci melatoninu omezit a začít místo něj vyrábět konkurenční "hormon štěstí" serotonin. Jenže hormonální produkce není výrobní linka, nestačí prostě jen přepnout páku.
Přenastavení rovnováhy zkrátka chvíli trvá, stojí spoustu energie a než se všechno zase srovná, pociťujeme tuto hormonální bitvu právě jako únavu. Jaro navíc letos dorazilo velmi rychle a intenzivně, což únavu ještě umocňuje. Tělo nemá rádo rychlé změny.
Cévy nestíhají
Jedná se o přirozenou reakci těla. Cévy se v zimě stahují, aby ztrácely co nejméně tepla. Jenže to znamená, že se srdce víc nadře, aby protlačilo krev, kam je potřeba, a výsledkem je vyšší krevní tlak.
V teple je zas proces opačný: Cévy se rozšiřují a krevní tlak klesne.
A co se stane, když na jaře máme po ránu ještě krutý mráz, ale odpoledne na slunci klidně dvacet nad nulou? Ano, krevní tlak létá jak splašený, což opět působí únavu, za kterou vůbec nijak nemůžete.
Baterie na nule
Vědci potvrzují, co dává logický smysl: Klíčově důležitý vitamin D, který si tělo vyrábí po kontaktu se slunečními paprsky, v zimě postupně mizí. Protože zkrátka nemíváme dost kontaktu se sluncem.
A nedostatek "déčka" patří mezi přímé příčiny únavových syndromů.
Další faktory
Alergici mají situaci o to horší, že se začátek jara typicky překrývá s pylovou sezónou a alegie nemusí člověka jen nutit smrkat a kýchat, může ho také prostě a dobře unavit, potvrzují odborníci.
Negativní vliv může mít i přechod na letní čas, který řadě lidí rozhodí spánkový rytmus a výsledkem je opět únava.
Co s tím
Jarní únava je normální věc a žádný magický způsob, jak se jí zbavit lusknutím prstů, bohužel neexistuje. Najdeme ale způsoby, jak ji omezit a lépe zvládat. A ne, deset kafí denně opravdu není ta správná cesta.
1. Zkuste se vystavit slunečním paprskům do čtvrt hodiny od probuzení. Pomůžete tělu snáze odbourat zbytkový melatonin.
2. Hýbejte se. Pravidelný pohyb je klíčový pro zdraví všeobecně a jedná se také o nejspíš nejlepší zbraň proti jarní únavě. Ideální je procházka na čerstvém vzduchu a pokud bude slunečno, tím lépe.
3. Dbejte na vyváženou stravu: Jak už padlo, na jaře je ideální doplňovat vitamíny a pomůžou i potraviny bohaté na hořčík a železo.