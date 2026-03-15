Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2025 získalo road movie Karavan
15. 3. 2026 – 6:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem.
Road movie o svobodě, různých podobách lásky a touze začít žít získalo celkem 11 nominací na Českého lva, z nichž dvě proměnilo. Cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli v tomto snímku ještě získala Juliána Brutovská. Ceny dnes organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
"Film svět nezmění, ale má velkou moc nějak světu porozumět, tak ho prosím braňme," sdělila producentka Dagmar Sedláčková.
Ocenění je podle Sedláčkové konec dlouhé cesty, která na začátku nevypadala tak optimisticky. V projevu poděkovala režisérce Zuzaně Kirchnerové za odvahu, stejně jako celému hereckému týmu a štábu za to, že do projektu dali svá srdce.
Celovečerní debut scenáristky a režisérky Kirchnerové loni reprezentoval Českou republiku na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard, která je zaměřena na debutující filmaře a artové snímky. Jednou z hlavních postav je chlapec s mentálním postižením, kterého ztvárnil David Vodstrčil. Sám představitel mužské role, který je úspěšný sportovec, žije s Downovým syndromem. Ve filmu ale hraje chlapce s poruchou autistického spektra.
V příběhu pětačtyřicetiletá Ester, kterou ztvárňuje Aňa Geislerová, po letech péče o syna Davida přijímá pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný a působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií.
Kirchnerová uvedla, že u dětských rolí platí zlaté pravidlo, že v castingu se nevybírá jen dítě, ale i rodiče. "Tady to platilo dvojnásob. Potřebovala jsem, aby rodiče cítili Karavan podobně jako já - a Davidova rodina je navíc extrémně milá - a taky, aby se do toho mladému dospělému chtělo. Děti z castingových agentur jsou totiž často nešťastné, protože natáčení je cílem rodičů," prohlásila režisérka při loňském uvedení filmu na festivalu v Karlových Varech.