Tato spánková poloha vám může ničit zdraví, varují odborníci
9. 12. 2025 – 15:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Málokdo si uvědomuje, že poloha, ve které spí, může ovlivnit nejen kvalitu odpočinku, ale i vznik bolestí, refluxu, chrápání nebo útlaku nervů. Odborníci proto zdůrazňují, že výběr správné spánkové pozice může být klíčem k lepšímu zdraví i pohodlnějším ránům.
Nikdo nezpochybňuje, že kvalitní spánek je zásadní pro celkovou kondici. Málokdo si však uvědomuje, že poloha, ve které usíná, může ovlivnit nejen kvalitu odpočinku, ale také vznik či zhoršení různých zdravotních potíží. Většina lidí má svou oblíbenou spací pozici danou věkem, tělesnými proporcemi, matrací, polštáři či přítomností partnera, ale jen zřídka přemýšlí o tom, zda jejich volba tělu prospívá. Odborníci upozorňují, že špatně zvolená poloha může vést k bolestem zad, krku, ramen, k refluxu, ke zhoršení chrápání i k útlaku nervů, který se projeví brněním či necitlivostí končetin. Časté je také to, že lidé spí pohodlně jen zdánlivě – tělo totiž v noci v běžných polohách prakticky nehybně setrvává, a tak je vystaveno tlaku na svaly, vazy i nervy. Zároveň neplatí, že by například skrčená poloha souvisela s psychikou nebo stresem. Odborníci dodávají, že poloha vypovídá málo o psychickém stavu, a fyzické úpravy spánkové pozice mohou přinést výraznou úlevu.
Největším rizikem jsou polohy, kdy jsou paže ohnuté nebo zasunuté pod tělem. Noční brnění či necitlivost rukou bývají často výsledkem útlaku nervů. Studie z roku 2023 o syndromu kubitálního tunelu upozorňuje, že spaní s ostře ohnutým loktem či paží zastrčenou pod polštář zvyšuje tlak na nerv a zhoršuje příznaky. Spaní na zádech sice zabraňuje sevření paží, ale pro některé lidi může zesilovat reflux i chrápání. Naproti tomu spaní na břiše je nejméně doporučované: vychyluje páteř z osy, přetěžuje krk kvůli nutnému otočení hlavy a způsobuje bolesti zad, krku i ramen. Přesto má jistou výhodu – může snižovat chrápání, což však běžně nevyváží rizika.
Výhody a nevýhody spaní na boku a na zádech
Spaní na boku je nejčastější spánkovou polohou dospělých a odborníci jej často doporučují. Na boku se lépe dýchá, protože dýchací cesty zůstávají volnější, což omezuje chrápání i projevy spánkové apnoe. Spaní na levém boku navíc pomáhá snižovat reflux, jelikož omezuje návrat žaludečních kyselin do jícnu. Pro těhotné je tato poloha ideální, protože podporuje průtok krve k děloze a zabraňuje otokům nohou. Nevýhodou může být nesprávné vyrovnání páteře a zvýšený tlak na kyčle, krk a záda. U lidí s ortopedickými potížemi, zejména v oblasti ramen, může bolest bránit delšímu spánku na jedné straně.
Spaní na zádech udržuje páteř ve vyrovnanější poloze a může ulevit od bolestí zad, krku i kyčlí. Účinek lze podpořit malým polštářem pod bedry nebo koleny. Pro mnoho lidí však tato poloha zhoršuje dýchací obtíže, zejména chrápání a spánkovou apnoi. U osob s onemocněním plic, srdce nebo nadváhou v oblasti trupu může vést k pocitu dušnosti, protože ztěžuje rozšíření plic. Spaní na zádech také zvyšuje riziko refluxu. V těhotenství se tato poloha nedoporučuje, protože rostoucí děloha může tlačit na páteř a cévy. Pokud se těhotná žena na zádech probudí, není důvod k obavám – tělo se obvykle samo přihlásí, že je čas se přetočit.
Jak si vybrat a kdy řešit problémy
Odborníci z několika center spánkové medicíny doporučují měnit spánkovou polohu postupně. Pokud se někdo nechce nebo nemůže hned vzdát spaní na břiše, může pomoci použití tenkého polštáře, aby se omezilo kroucení krku a prohýbání zad. Johns Hopkins Medicine upozorňuje, že poloha při spánku je stále důležitější s přibývajícím věkem a při zdravotních potížích. Především lidé s dýchacími obtížemi, srdečními problémy nebo spánkovou apnoí by se měli vyhnout spaní na zádech.
Spánková apnoe může být obtížně rozpoznatelná, protože vedle typických příznaků, jako je hlasité chrápání, se projevuje i nenápadnějším způsobem – ranními bolestmi hlavy, suchem v ústech, změnami nálad, refluxem nebo častým nočním močením. Tyto příznaky jsou nespecifické a mohou mít mnoho příčin, proto je důležité sledovat jejich kombinaci. Pokud se přidá denní ospalost, vysoký krevní tlak nebo partner pozorující zástavy dechu, je vhodné vyhledat lékaře.
Neexistuje jedna univerzálně nejzdravější spánková poloha. Odborníci zdůrazňují individualitu – každý člověk má jiné potřeby a jiné zdravotní rizikové faktory. Pokud má někdo potíže se spánkem nebo se budí neodpočatý, měl by zvážit konzultaci se specialistou. Tělo často samo napoví, co mu prospívá nejvíce.