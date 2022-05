„Jako by byl nějaký plukovník.“ Putin osobně zasahuje do války na Ukrajině

Ruský prezident podle těchto zdrojů pomáhá řídit postup sil v Donbasu, kde minulý týden utrpěli útočníci krvavou porážku, když se několikrát pokusili překročit strategickou řeku na východě Ukrajiny.

Zdroje míní, že Putin stále úzce spolupracuje s generálem Valerijem Gerasimovem, velitelem ruských ozbrojených sil, na rozdíl od ukrajinského tvrzení z minulého týdne, že náčelník ruského generálního štábu upadl do nemilosti a byl odsunut na vedlejší kolej.

„Myslíme si, že Putin a Gerasimov se podílejí na taktickém rozhodování na úrovni, kterou bychom normálně očekávali u plukovníka nebo brigádního generála,“ uvedl vojenský zdroj o probíhající bitvě na východě Ukrajiny.

Moskevským vojskům se zatím nedaří dosáhnout průlomu na Donbasu, kde již měsíc posilují ofenzívu, která několikrát nedokázala obklíčit menší ukrajinské síly.

Zdroj nesdělil žádné další podrobnosti, které by jeho prohlášení podpořily, ačkoli naznačil, že hodnocení Putinovy úzké osobní účasti se zakládá na získaných zpravodajských informacích.

Ruská armáda má ve srovnání se západními protějšky více hierarchickou řídicí strukturu, přičemž rozkazy jsou obvykle zasílány generálům v poli. Škobrtání ruské invaze však znamenala, že Moskva byla nucena poslat generály blíže k frontové linii, kde jich bylo podle ukrajinských ozbrojených sil zabito až 12.

„Šéf státu by měl mít na práci lepší věci, než dělat vojenská rozhodnutí. Spíše by měli určovat politickou strategii, než se utápět v každodenní činnosti,“ míní Ben Barry, bývalý brigádní generál v britské armádě a expert na pozemní válku z Mezinárodního institutu pro strategická studia.

Neúspěšný pokus o překročení řeky Severní Doněc u Bilohorivky z minulého týdne vedl podle odhadů, opírajících se o letecké snímky z bojiště, ke zničení více než 70 ruských vozidel a ztrátě vybavení odpovídající nejméně jednomu praporu.

Porážka byla tak vážná, že některé ruské vojenské blogery se statisíci fanoušky přiměla ke komentářům na adresu „neschopnosti ruské armády“, což je vzácný projev domácího nesouhlasu.

V posledních 24 hodinách ruské síly ostřelovaly ukrajinské pozice na východě Donbasu, kde se boje stále více soustředily na Severodoněck, nejvýchodnější město, které ukrajinské síly stále drží po více než 11 týdnech války, protože se zdá, že snaha o širší obklíčení ukrajinských sil v Donbasu selhala.

Ukrajinské síly také pokračovaly v zatlačování ruských sil od Charkova, druhého největšího města země. Podle ukrajinských představitelů se ruské síly soustředily na udržení pozic a na bránění postupu ukrajinských jednotek ke hranici obou zemí.

Šéf britských ozbrojených sil Tony Radakin věří, že Ukrajina nyní vyhrává válku, protože Putin si chtěl „podmanit celou Ukrajinu“ a „vnutit této zemi vlastní vládu“, ale neuspěl. V projevu před parlamentem řekl, že Ukrajina vítězí. Bojovala s „existenční hrozbou“, ale „její národ přežije“.

Americký Institut pro studium války (ISW) se domnívá, že ruské síly pravděpodobně vzdaly snahy o rozsáhlé obklíčení ukrajinských jednotek od Doněcka po Izjum a raději se soustřeďují na dobytí zbytku Luhanské oblasti, jejíž součástí je Severodoněck.

