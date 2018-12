Jak vypadají vánoční trhy na demarkační linii mezi Izraelem a Libanonem?

Během roku v malém městečku žije zhruba 3400 lidí, od 27. do 29. prosince však do izraelské Fasuty už pátým rokem přijíždějí desítky tisíc lidí. Na jeden z nejkouzelnějších vánočních festivalů v židovské zemi, který připravují místní izraelští Arabové hlásící se k melchitské řeckokatolické církvi. Loni do Fasuty dorazilo 60 tisíc návštěvníků a letos by měl být jejich počet ještě větší.

