Z kavárny do maringotky! Vojta Kotek myslí práci na farmě vážně: "Změnil se mi náhled na život"
18. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený herec se našel v hospodářství a natočil o tom dokonce dokument.
Pokud vám při zaslechnutí jména Vojtěch Kotek automaticky vyskočí dojem tak trochu milovníka kaváren a, ruku na srdce, povaleče, vězte, že nejste jediní.
Sám oblíbený herec si tuto nepříliš lichotivou image uvědomuje také a moc radosti z ní nemá. Obzvlášť proto, že už dlouhá léta absolutně neodpovídá realitě.
Kotek totiž s manželkou a malým synkem už dávno nežijí v pohodlí velkoměsta. Přestěhovali se na venkov, pracují na bio farmě a žijí v maringotce.
A nejedná se o žádný úlet, herec prostě zjistil, že má k profesi blíž, než si myslel: „K farmaření mě dovedla životní cesta,“ prozradil pro magazín Forbes.
„Začala smrtí mého táty, pokračovala bouračkou a dalšími těžkými zkouškami. Některé věci jsem v životě přehodnotil,“ popsal.
Kotek s rodinou už je v pořádné agrární ráží: Stará se o pole, ovce, koně i slepice. A brzy se na jejich snahu budeme moci podívat sami, protože herec o svém novém poslání natočil dokureality pořad.
Nápad přitom nepřišel od něj, ale od manželky: „Budeš mít práci přímo tady, budeš točit pro sebe, budeme spolu s malým a nebudeš muset nikam jezdit,“ navrhovala.
Kotek to zpočátku odmítal, pak se ale zamyslel: „Pak jsem ale začal přemýšlet. Pokud si to budu sám produkovat a režírovat, budu nad tím mít kontrolu, že tam nebude nic, co nebudu chtít. A tak jsem začal psát, sem tam o nápadu mluvil s producenty. Trvalo čtyři roky, než jsme to dali dohromady a sehnali peníze. A v říjnu to jde ven,“ těší se.
Za cíl si pořad Farma Vojty Kotka, která se ani netají inspirací v Clarksonově farmě, dává hned několik věcí. Narušit představu zhýčkaného měšťáka, kterým už Kotek dávno není, ale také povyprávět o osobním rozvoji a cestě.
A také pochopitelně představit hospodářství i nabídnout rady těm, kdo se také chtějí vrátit blíže k přírodě.
Kotek na ni teď už nedá dopustit: „Jsem za svoji práci rád. Ale na farmě, kde se soustředím na to, co je podstatné – jestli stromy vyrostou, ovce přežijí, slepice snesou, kdy půjdu lovit do lesa, se mi mění náhled na život. Farmaření je prostě takové čisté,“ pochvaluje si.