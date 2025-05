Šokovaná Tereza Ramba poprvé v seriálu: "Byla jsem v úděsu"

2. 5. 2025 – 9:02 | Magazín | Jana Strážníková

Tereza je především filmová herečka, první zkušenost se seriálovým hraním ji proto poněkud vyvedla z míry.

Tereza Ramba se proslavila rolemi ve filmech, mezi kterými si občas odskočila zahrát třeba do kratších minisérií či rozkouskovaných projektů, nikdy ale do opravdu plnotučného, plnohodnotného seriálu. Až nyní. A přiznává, že to byl docela šok.

Bavíme se o novém seriálu Primy s názvem Parťák na baterky, kam Terezu pozval a zlanařil režisér Karel Janák. Právě jemu Ramba zároveň prakticky vděčí za začátek kariéry, protože ji kdysi objevil jako herečku a díky němu se proslavila svou rolí v Rafťácích.

Tereza souhlasila s Karlovou nabídkou, ale těžko říct, jestli brzy nezačala litovat. Sama totiž přiznává, že se pracovní tempo při natáčení seriálu výrazně liší od toho filmového, na které je zvyklá.

„Je to neuvěřitelné, já tu práci dělám dvacet let. Já jsem točila na České televizi, ale nikdy jsem netočila tento typ seriálu. Karel Janák mě zatáhl poprvé do delšího seriálu,“ popsala Tereza pro Super.cz.

„Já jsem byla úplně v úděsu, třetí den jsem šla za Karlem a říkala jsem mu, kdy se to jako zpomalí? On mi řekl, že to už takhle bude. Je to sprint, jiný druh práce, než jsem zvyklá. Pořád jsem měla pocit, že potřebuji víc času,“ smála se.

Nakonec všechno proběhlo v pořádku a natočilo se, co bylo potřeba, ale, jak je vidět, i po dvaceti letech v branži na herce pořád ještě čekají překvapení.