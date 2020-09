Jak se uštknuté děvčátko stalo námořnicí

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Důvodů, proč vstoupit do armády, je jistě mnoho. Malému děvčátku týdenní služba u vojenského námořnictva dokonce zachránila život.

Když si šestiletá Nancy Bentleyová před sto lety hrála v australském buši u tasmánského Port Arthuru, uštkl ji do ruky had. Nejbližší doktor byl na míle daleko, a tak ji zoufalý tatínek rychle naložil do loďky a vesloval k lodi vojenského námořnictva HMAS Sydney, která kotvila v nedaleké zátoce Carnarvon.

Ochotný palubní lékař holčičku ošetřil a zachránil jí život. Ale tím to nekončilo, děvčátko vyžadovalo ještě následnou několikadenní lékařskou péči. Na lodi ale zůstat nesmělo, protože směrnice admirality přítomnost žen na palubě zakazovaly – s výjimkou oficiálních příležitostí. A tak dostal kapitán Henry Caley geniální nápad: Jmenoval 15. listopadu 1920 malou Nancy první ženskou příslušnicí Australského královského námořnictva.

Nancy obdržela služební číslo 000001, uniformičku a její oficiální funkce zněla "maskot". Plně se zotavila po osmi dnech a 23. listopadu byla slavnostně z armády propuštěna – s odůvodněním, že si ji vyžádali rodiče. Po letech pak Nancy (nyní již Jonesová) vzpomínala, jak si na lodi žila jako v bavlnce a celá posádka ji hýčkala jako VIP osobu. Rodiče ji směli na lodi také navštívit a přinesli jí mlíčko.

První ženy se pak staly příslušnicemi Australského vojenského námořnictva až o 21 let později, když byl za druhé světové války nedostatek telegrafistů. Nancy zemřela v roce 1999 v 85 letech.