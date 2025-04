Natálie ze Survivoru se vrátila domů k příteli: Jejich vztah už nikdy nebude jako dřív, přiznává

16. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Drsná zkušenost z džungle způsobila, že se teď oba dívají na své partnerské soužití trochu jinak.

Půvabná a svůdná modelka Natálie Kotková šla s kůží na trh, respektive do pralesa, a vedla si tam nad očekávání dobře. Dobrodružství ale mělo vedle nebezpečí džungle ještě jednu stinnou stránku: Odloučení od partnera. Natáliin přítel Petr Lexa ho nesl mimořádně špatně: Mluvil o bolesti, bezmoci a zoufalství, když musel přítelkyni jen sledovat a nemohl s ní mít žádný kontakt.

Natálie se vrátila domů a vypadá to, že se Petr snaží dohnat, co se dá: „Péťa na mě čekal na letišti, potom jsme se stavili na můj oblíbený fast food, potom mě ještě doma přivítal svíčkovou a vývarem, čekal na mě doma s kočičkami a teď jsme pořád spolu. Máme co dohánět,“ prozradila modelka pro eXtra.cz.

Odloučení, byť bylo velmi obtížné a psychicky náročné, jim prý ve výsledku velmi prospělo a utužilo vztah, aby byl pevnější než kdy dřív: „Je to věc, kterou bych doporučila. Tohle odloučení bez jakéhokoli spojení podle mě ukáže hodně věcí. Já vnímám, že nás to mega spojilo a strašně to posílilo ten vztah. Byla to další z našich lekcí, kterou jsme prošli,“ prozradila.

Nakonec tak dopadlo všechno dobře – vztah je pevnější a Natálie tvrdí, že nemá ani jiné zdravotní či psychické následky pobytu v džungli. Což znamená, že měla větší štěstí než třeba Dominika Hašková, která si ze Survivoru přivezla zvyk nejíst a mírnou paranoiu.