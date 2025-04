Sestra Agáty Hanychové nestojí o rodinnou slávu: "Chci se stáhnout do soukromí"

16. 4. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Půvabná blondýnka neplánuje kráčet ve stopách mediálně exponované rodiny, radši by měla klid a pevné soukromí.

Na nedávném rebrandingu kosmetické značky AG samozřejmě nemohla chybět Agáta Hanychová a tentokrát i s rodinou: Ukázala se také maminka Veronika Žilková i mladší sestra Kordula Stropnická.

A právě devatenáctiletá blondýnka Kordula si popovídala s redaktory eXtra.cz. Prozradila, že se až tak úplně nechystá na světlo reflektorů a závěrem dodala komentář ke svému vztahu, ze kterého se musel nebohý přítel doma nejspíš mírně zakuckat.

O slávu mladší Agátina sestra nestojí: „Já bych se tomu asi chtěla vyhnout. Myslím si, že jsem si to v tom dětství zažila, neříkám, že jsem slavná, to určitě ne. Sama jsem ještě nic nedokázala, ale chtěla bych žít takový soukromější život, protože se s tím pojí takové nepříjemné věci, třeba když se něco stane a jste smutná, teď to vidí všichni,“ přemítala.

„Nemyslím si, že bych chtěla být v nějaké pracovní pozici, kdy bych i do toho potřebovala být slavná. Chci se spíš stáhnout,“ plánuje. Momentálně ale myslí hlavně na vlastní rozvoj: Studuje na vysoké škole, jezdí na koni a také by se ráda podívala na výměnný pobyt do Španělska.

Což by samozřejmě znamenalo odloučení od přítele Damiana Drahokoupila. Což ale Kordule, zdá se, nijak zvlášť žíly netrhá: „My máme zdravý vztah. Když máme problém, což je normální, tak si to vykomunikujeme. Jsem ve věku, kdy pro mě vztah není priorita. Mám ho ráda, ale nezhroutí se svět, když nebude,“ pronesla ke vztahu.

A zejména poslední věta by se v roli přítele opravdu neposlouchala až tak příjemně. Na druhou stranu... Kordula je velmi mladá a, zdá se, stále ještě velmi upřímná. Což je ctnost, která se pak s věkem často vytrácí. Inu, uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dál.