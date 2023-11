Ministerstvo spravedlnosti řeší protikorupční podnět na náměstka

Ředitel insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti Jan Benýšek v úterý podal protikorupční oznámení na svého nadřízeného, politického ministerského náměstka Antonína Stanislava. Benýšek v oznámení varuje, že vedení ministerstva se pokouší ovládnout miliardový byznys s insolvencemi, napsal server Seznam Zprávy.

Ministerstvo v reakci uvedlo, že jde o absurdní tvrzení, protože insolvenční řízení jsou v kompetenci příslušných soudů. Stanislav pro server uvedl, že nemůže reagovat, protože o Benýškově podnětu neví.

Seznam Zprávy uvedly, že Benýškovo oznámení je vůbec prvním známým případem, kdy v Česku vysoce postavený úředník využil nový zákon o ochraně oznamovatelů. Ten v Česku platí od počátku letošního srpna a má chránit oznamovatele protiprávního jednání před případnou odvetou zejména ze strany zaměstnavatelů. Za prověření nahlášených případů zodpovídá právě ministerstvo spravedlnosti.

Stanislav, který podle serveru v minulosti musel ministerstvo spravedlnosti opustit po odhalení podezřelých zkoušek insolvenčních správců, po svém návratu začal Benýška tlačit k rezignaci, píšou Seznam Zprávy s odvoláním na své zdroje. Benýšek se přitom před lety podílel na rozkrytí zmanipulovaných zkoušek insolvenčních správců a také nastavil opatření, díky nimž by případné manipulace zkoušek nebyly jednoduché ani pro vysoce postavené zaměstnance ministerstva, uvedl server.

Ministerstvo spravedlnosti ve středu večer uvedlo, že Stanislav v době svého služebního poměru nebyl kárně prošetřován a ani nečelil žádnému návrhu na kárné opatření. Stanislav odešel na vlastní žádost se služebním hodnocením „vynikající“ a také dostal mimořádnou odměnu, podotkl úřad. „Navíc to byl on, kdo v dubnu 2016 zadal pokyn posoudit případné nestandardní jednání (úkony) v průběhu výkonu zkoušky insolvenčního správce,“ doplnilo ministerstvo, podle nějž údaje z let 2015 až 2016 byly již dříve vyvrácené jako nepravdivé orgány činnými v trestním řízení a trestními soudy.

Seznam Zprávy píšou, že za ředitelem odboru Benýškem stojí i značná část podřízených. Podle serveru se obávají manipulací ve zkouškách insolvenčních správců.