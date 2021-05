Australané po 70 letech otevřeli záhadný případ mrtvoly neznámého muže

Australská policie se chce díky pokroku v analýze DNA pokusit vyřešit případ, který je označován za jednu z největších záhad v Austrálii, známou jako Somerton Man.

V jihoaustralském Adelaide tento týden exhumovali ostatky muže, který byl nalezen před více než 70 lety mrtvý na místní pláži Somerton. Jeho identita a příčina smrti zůstávají neznámé, ačkoli se v průběhu let objevila kolem jeho osudu řada teorií, podle nichž mohl být dotyčný kdokoli - od špiona z dob studené války po odvrženého milence.

Tělo bylo nalezeno 1. prosince 1948. Mrtvola ležela v obleku a kravatě na pláži opřená o pobřežní hráz. Muž u sebe neměl nic, co by ho identifikovalo - dokonce i etikety z jeho oblečení byly odstraněné. Počáteční vyšetřování světlo do případu nevneslo a zemřelý byl pohřben na adelaidském hřbitově pod náhrobním kamenem s nápisem „Zde leží neznámý muž nalezený na Somertonské pláži 1. prosince 1948“.

Spekulace týkající se jeho totožnosti ale pokračovaly s tím, jak se postupně objevovaly tajemné předměty související s případem. Byl to mimo jiné útržek papíru nalezený ve skryté kapsičce mužových kalhot se slovy „tamám shud“, která v perštině znamenají „ukončený“ či „skončený“.

Lísteček byl vytržen z poslední strany anglického překladu knihy perského básníka Omara Chajjáma Čtyřverší (Rubáiyát), jež se později našla v nezamčeném automobilu v Adelaide a obsahovala také rukou psaný zašifrovaný text, který se doposud nepovedlo rozluštit. Šlo o slova WRGOABABD MLIAOI WTBIMPANETP MLIABOAIAQC ITTMTSAMSTGAB.

Na adelaidském nádraží byl navíc v úschovně zavazadel objeven kufr, který kromě županu, papučí a dalších věcí osobní potřeby obsahoval i oranžové nitě, jež se v té době v Austrálii neprodávaly a jimiž byly vyspraveny švy mužových kalhot.

„V minulosti se mluvilo o tom, že by to mohl být ruský špion, obchodník na černém trhu, námořník, voják - vyskytlo se množství takových teorií. Faktem je, že to nikdo neví... ale někde existuje někdo, kdo tohoto člověka postrádá,“ uvedl detektiv Des Bray.

Policisté nyní věří, že by na tyto otázky mohli nalézt odpověď. „Technologie, které máme v současnosti k dispozici, jsou světelné roky před technikami, jež byly dostupné v době, kdy bylo tělo koncem 40. let objeveno,“ uvedla forenzní expertka Anne Coxonová.