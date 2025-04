Královna krásy zkouší novou kariéru a odmítá diety: Je pak akorát protivná

16. 4. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková

Půvabná modelka má jasné priority: Duševní i tělesná pohoda by vždycky měla mít přednost před perfektními mírami.

Sedmadvacetiletá Karolína Surý získala před pěti lety korunku pro českou královnu krásy a ve světě modelingu je o ní stále eminentní zájem. Karolína se však také poohlíží po jiné a, ruku na srdce, přeci jen o něco stabilnější kariéře: Ráda by se stala moderátorkou.

„Miluju to, dlouho jsem věděla, že je to něco pro mě a něco, co chci to dělat. Ale je pravda, že ta cesta není úplně jednoduchá, dostat se z role jenom modelky do moderátorky, to ještě chvíli potrvá. Vnímám to tak, že jsem na začátku, pořád se v tom vzdělávám, za každou zakázku jsem vděčná a jsou to cenné zkušenosti. Vím, že je to něco, co mě bude provázet doufám zbytkem života,“ řekla modelka pro Super.cz.

Zmínila i svůj přístup k životnímu stylu i vliv věku, který sice vážně ještě není kdovíjak vysoký, ale znát už prý prostě je: „Před dvěma týdny jsem oslavila další narozeniny a cítím, že je to každým rokem těžší a těžší. Modelingu jsem se začala věnovat v osmnácti a pořádně ve dvaceti letech a bylo to něco jiného. To jsem si dvakrát pocvičila ve fitku a měla jsem krásný zadek bez celulitidy. Dneska dřu několikrát týdně, pořád tam je a nemůžu se jí zbavit.“

A bude hůř, chtělo by se dodat.

V Karolínině případě ale hůř už i bylo, zejména když se snažila držet normy zahraničního modelingu, který kladl důraz na perfektní míry. Držet ideální postavu sice zvládala, ale přiznává, že jí to lezlo na mozek a znovu už to dělat nebude.

„Jsem ráda, že se tady u nás od toho trochu upouští. Když jsem to opravdu držela a měla tyhle míry, tak to bylo kvůli Turecku, New Yorku a bylo to hrozně těžké. Hlavně se mnou nikdo nevydržel, byla jsem permanentně protivná, měla jsem hlad a hlavně jsem neměla žádnou energii, tělo nemělo z čeho brát. Ale asi jsem si tím musela projít, abych zjistila, že takhle ne,“ říká modelka.

Tak to vidíte. Ani královna krásy se nehodlá trápit hlady. Také nemusíte.