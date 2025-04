Slavný zpěvák ostře zkritizoval SuperStar: Vedou nešťastné příběhy, skutečný talent je vedlejší

16. 4. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Podle zpěváka, který se proslavil právě účastí v SuperStar, už nové ročníky soutěže nestojí za nic.

Na předávání hudebních cen Anděl se vyskytl i oblíbený zpěvák Michael Foret, který se do povědomí veřejnosti dostal finálovou účastí v populární talentové soutěži Česko hledá SuperStar. Promluvil si s redaktory eXtra.cz, řeč přišla právě i na zmiňovanou talentovou soutěž a Foret se nikterak nerozpakoval okamžitě dštít oheň a síru.

Hlavní kámen úrazu dle Foreta leží ve faktu, že se těžiště soutěže přesunulo z hledání opravdového pěveckého nadání spíš k parazitování na tragických příbězích. Což je mimochodem trend, který je poměrně dobře patrný i v zahraničních talentových soutěžích a hlasy fanoušků strefující se do protežování slzopudných divadélek lze zaslechnout i u těch nejznámějších, jako jsou Britain's Got Talent či America's Got Talent.

„Doufám, že to nebude jenom o hledání nešťastných příběhů, nešťastných lidí, ale že to bude i o hledání talentů, protože máme v Česku velmi talentované lidi – muzikanty, vědce, herce… Ale mám pocit, že dneska dramaturgové spíš prahnou po těch tragických příbězích,“ míní Foret.

„Celý svět je nemocný, řek bych. A snaha hledat někoho, kdo ze sebe udělá šaška nebo idiota v televizi, podle mě není úplně cesta,“ prohlásil rozhodně.

„Za nás se ještě hledaly talenty. V porotě seděli muzikanti, kteří měli uši, měli řemeslo a věděli, co hledají. Jsem rád, že jsem ještě stihnul ty první dvě nebo tři řady,“ zavzpomínal nakonec na vlastní účast.

Správně bychom nicméně měli zpěváka uvádět už pod jeho novým uměleckým pseudonymem: MikAel. Vlastnímu jménu se totiž nedávno rozhodl dát vale:

„Já jsem si s tím Michaelem užil docela dost, to bylo spousta muzikálů, večírků, televizních vystoupení a různých estrád. V době, kdy byla SuperStar před dvaceti lety, tak opravdu ti lidi koukali na televizi, bylo jich za ten přenos třeba čtyři miliony lidí.“