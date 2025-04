Seriálová hvězda na pokraji absolutního vyčerpání: "Bylo to peklo"

16. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Berenika Kohoutová se musí nejen starat o nový přírůstek do rodiny, ještě k tomu přestavuje bydlení a vrací se zpátky do práce.

Pernější období jsme samozřejmě v životě zažili každý a není potřeba předstírat, že to občas není pořádný nářez. A své o tom teď už ví také hvězda seriálu Jedna rodina, Berenika Kohoutová, která je v poslední době v takovém kole, až se jí pomalu ani nestíhá točit hlava.

Do společnosti může vyrazit maximálně několikrát do roka, zbytek času totiž zabírá péče o rodinu a starost o bydlení.

„Abych byla upřímná, tak já mezi plenami, kojením, přebalováním a dalšími srandami vůbec nic nestíhám a nejsem vůbec v obraze. Vyrazit do společnosti je opravdu těžké, to si raději dojdu na masáž, než abych trajdala po hospodách,“ řekla pro eXtra.cz na předávání Cen Anděl.

A největší démon? Překvapivě nikoliv malé dcerky, ale rekonstrukce domu: „Ale je pravda, že teď říkám, že dvě děti jsou nic oproti rekonstrukci a stěhování. Nějaké dvě děti a dva porody, to je úplná brnkačka, ale teď jsem si přibrala tu rekonstrukci a to bylo peklo. Do toho ještě začínám pracovat a je to šílené,“ bědovala.

Přesto ale prý nevylučuje, že v budoucnu malým sestrám přibude ještě další sourozenec: „To já samozřejmě nemůžu takhle predikovat a nevím. Zatím jsme docela spokojeni a tři děti, to je potom, že všechno musí být větší, auto, byt. Takže zatím nevím,“ smála se.