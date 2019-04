Jak se prostřílet ke třem milionům?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Co se dá dělat se spoustou peněz, když jste fanoušek žánru "battle royale"? Třeba si sehnat soukromý ostrov a začít na něm pořádat turnaje, kde se stovka lidí s airsoftovými zbraněmi utká o nemalé peníze.

Příliš mnoho Čechů pravděpodobně nikdy neslyšelo o celkem novém internetovém obchodě Hush Hush, přezdívaném někdy jako "Amazon pro miliardáře". Jedná se o službu se sídlem v Londýně, která byla spuštěna na začátku roku. Jak přezdívka napovídá, Hush Hush se zaměřuje na opravdu majetné zákazníky a nabízí to nejluxusnější zboží a služby, jaké si člověk dovede představit.

Je libo si koupit obří jachtu, hodinky posázené diamanty nebo soukromý tryskáč? Případně máte bokem nějaké ty úspory a rádi byste si obstarali svůj vlastní ostrov na příjemné stáří? Hush Hush vám s tím nadšeně pomůže.

Momentálně to vypadá, že se služeb Hush Hush rozhodl využít opravdový megaloman, který má zálibu v počítačových hrách a extrémních zážitcích. Luxusní obchod totiž na svých stránkách nedávno zveřejnil výzvu, že pro anonymně vystupujícího boháče chystá velký "battle royale" turnaj naživo, a shání tak talentované spolupracovníky, kteří by hru připravili a realizovali. Mimochodem - za šestitýdenní práci na projektu nabízí Hush Hush 45 000 liber (něco málo přes 1,3 milionu korun).

Poslední zůstává

Co je zač battle royale? Jedná se o v posledních letech velmi oblíbený žánr videoher, kdy spolu určitý počet hráčů soupeří o přežití a navzájem se likvidují na stále se zmenšujícím herním území. Postavy hráčů většinou začínají s mizerným nebo i žádným vybavením a lepší zbraně a předměty musí hledat po okolní mapě. Vyhrává poslední hráč (výjimečně i tým hráčů), který vydrží naživu až do konce. Patří sem například kousky jako PUBG, Fortnite nebo Apex Legends.

Moderní videohry pochopitelně s tímto svým způsobem jednoduchým, ale oblíbeným konceptem nepřišly. Ostatně samotný název žánru "battle royale" je odvozen od stejnojmenného kultovního japonského filmu z roku 2000, kde jsou ve fiktivní budoucnosti Japonska dle výše popsaných pravidel na uzavřeném ostrově nuceni se navzájem zabíjet mladí studenti.

Ve světové popkultuře pak najdeme řadu filmů, knih a dalších děl pracujících s obdobným tématem. Velmi známá je například knižní, a následně i filmová série pro mládež Hunger Games, odehrávající se v dystopickém světě, kde jsou opět děti nuceny bojovat o přežití. Podobný námět pak najdeme třeba ve snímcích, jako je Zabij, nebo budeš zabit, Turnaj zabijáků nebo Freerunner. Většinou se přitom nejedná o bůhvíjak kvalitní kinematografii, která často staví pouze na tomto již pěkně ohraném tématu a nepřináší nic moc nového.

Tři dny na ostrově

V případě Hush Hushem připravovaného battle royale turnaje ve skutečném světě se pochopitelně nebude bojovat na život a na smrt a místo skutečných zbraní budou mít účastníci k dispozici pouze ty airsoftové v kombinaci s výzbrojí detekující zásahy.

Plánovaná velikost turnaje zní opravdu megalomansky. Postavit se proti sobě má stovka hráčů, a to na soukromém ostrově připraveném pro turnaj. Bitva by měla trvat tři dny, i když každý z nich se bude hrát pouze dvanáct hodin a přes noc budou hráči pouze tábořit a občerstvovat se. Poslednímu válečníkovi, který zůstane na nohou, je přislíbena odměna sto tisíc liber, tedy necelé tři miliony korun.

"Hry battle royale se v posledních letech staly velmi populárními a náš zákazník, který je jejich velkým fanouškem, je chce co nejbezpečnějším způsobem převést do reality," říká zakladatel Hush Hush Aaron Harpin a dodává, že pokud bude akce v letošním roce úspěšná, má boháč v plánu v pořádání turnajů pokračovat.

Pochopitelně tento případ není první, kdy někdo přišel s ulítlým nápadem převést formát battle royale do reality. Akce podobného typu se pořádají všude po světě již mnoho let, a to včetně České republiky. Řada z nich tu byla i dříve, než se tento formát stal tak populárním ve virtuálním světě. Ať už jde o různě stylizované zážitkové hry, airsoftové scénáře nebo tematické larpy, zasazené například do zmiňovaného světa Hunger Games.

Velký battle royale turnaj s airsoftovými zbraněmi uspořádali také například američtí youtubeři zrovna minulý měsíc v Kalifornii. Místo klasických zásahů do těla zde ovšem používají výrazně vtipnější systém, kdy k sobě každý hráč má přivázaných několik nafouknutých balónků a ze hry vypadává ve chvíli, kdy jsou všechny rozstříleny.

Samozřejmě tu ale nikdy nebyla akce takového rozsahu, jako si u Hush Hush nyní objednal bohatý fanoušek. Teď jen doufat, že se firmě povede sehnat schopné realizátory a že celý projekt ještě letos dotáhne do úspěšného konce. Sledovat stovku lidí, kteří se s vidinou nemalé výhry navzájem střílejí na soukromém ostrově, by mohla být celkem švanda, i když to bude bez skutečné krve.