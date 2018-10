Motoroví následovníci Ben Hura

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o britském odchodu z evropského bloku je z 85 procent hotová a může být dokončena do středy 17. října, tedy ještě před unijním summitem. Dnes to v Evropském parlamentu v Bruselu prohlásil hlavní brexitový vyjednávač unie Michel Barnier. Podle agentury Reuters řekl, že stále ještě zbývá vyřešit několik otázek včetně klíčového sporného bodu, kterým je budoucnost hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.

18:05