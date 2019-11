Jak poznat, že jste závislí na sociálních sítích?

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Je celkem snadné stát se závislým na sociálních sítích, stačí k tomu chvíle zvýšeného zájmu o nějakou věc, a už se stává pravidelné proklikávání a kontrolování novinek zlozvykem. Jak poznáme, že se z obyčejné prokrastinace stává závislost, a co nám naopak může dát "digitální detox"?

Stačí málo. Nadšení z nového, pravidelné sledování něčeho konkrétního, chvíle nudy, útěk před drsnou realitou života – to všechno mohou být rizikové spouštěče.

Dokážete se na sociální sítě podívat ráno, v poledne a večer? Maximálně? Pak je to v pořádku. Častější kontrolování už zavání závislostí. Příznaků může být mnoho, začneme těmi nejhoršími.

Znatelně se vám v poslední době zhoršila nálada, přepadají vás úzkosti. Na vině může být (i nevědomé) porovnávání se s druhými, "chytrý" algoritmus, jež vás zahlcuje negativními zprávami, nemocemi či strašením, ale také pouhý fakt, že z navyklého "klikání" jste stále v napětí a mysl i tělo je nevědomky vyčerpané a stále ve stresu.

Ráno vstanete a hned kontrujete sociální sítě, email a oblíbené webové stránky. Je to skutečně nutné?

Neodoláte a klikáte a komunikujete s přáteli či na fórech i v pracovní době, ač to není vaší pracovní náplní.

Trpíte pocitem, že na každou zprávu musíte odpovědět IHNED, nebo alespoň co nejdříve. Nemusíte!

Všímáte si, že zanedbáváte povinnosti, pohyb i své zájmy - méně čtete, kontrolujete mobil i při sledování filmu…

Mění se vám pohled na svět, většinou k negativnímu.

Jste nepříjemní na své okolí.

Sociální sítě jsou únikem z reality a ať už komunikujete s přáteli, s různými zájmovými skupinami či čtete diskuze, je to obrovská časová investice, která by měla splňovat jeden důležitý aspekt: Být vám k užitku.

Není nic zlého na tom, když pár hodin či dní řešíte na Facebooku koupi nové pračky nebo výstavu koček, ale když už dva měsíce sledujete skupinu o alternativním zdraví a máte čím dál větší pocit, že nejste úplně zdraví, nebo se vám fanaticky mění stravovací návyky, je načase zpozornět.

Zamyslete se nad tím, zda vám působí online pobyt stres, nebo užitek. A pozor na zrádné "uvolní mě to od stresu" - lidský mozek má sklony vytloukat klín klínem. V tomto případě můžeme nutkavým sledováním sociálních sítí jen nahrazovat jeden stres druhým.

Bublina, která nebývá pozitivní

Prostředí na sociálních sítích příliš nesálá optimismem. Až na výjimky, samozřejmě. Dá se proti tomu ale bojovat. Máme možnost si vyklikat, odhlásit a zakázat reklamy a témata, která stresují a kterých je drtivá většina (negativní zprávy, témata a strach táhnou víc), ale chce to systematickou denní práci po dobu několika týdnů.

Pak se dá říci, že můžete mít svou Facebookovou zeď či jinou sociální síť, jakž takž čistou. Pamatujte však, že tu velmi horlivě diskutují právě lidí zahrabaní v negativitě a závislosti, kteří mají už černější pohled na svět, útočí, jsou agresivní nebo jen nevědomky více sdílí své i skryté znaky psychických nerovnováh. Není to skutečný svět.

Digitální detox

Jak nejsnáze zjistíte, jestli jste závislí? Zkuste si dát digitální detox - 24 hodin bez sociálních sítí, dva dny – týden. Co se stane po prvních hodinách, kdy se můžete cítit nesví?

Máte najednou víc času na své zájmy a koníčky, ale i na úklid, pokud je třeba.

Zjistíte, že obyčejný email je mnohem lepší ke komunikaci s přáteli, lépe se soustředíte a nestřílíte výkřiky a myšlenky od boku jako v messengerové komunikaci.

Zklidníte se, po pár dnech zmizí nutkání otvírat různé internetové stránky, zjistíte, že bez nich žít můžete.

Zjistíte také, co vás skutečně zajímá, a že vám ke štěstí stačí sledovat jen pár různých stránek.

Mohou pominout pocity napětí, bolesti hlavy a do té doby nevysvětlitelný stres.

Zmizí úzkost, svět se stane ne snad růžovější, ale realističtější.

Začnete kriticky hodnotit zprávy z médií, protože lépe uvidíte, kolik z nich je manipulativních a má nás vyděsit a udržovat v neustálém napětí a strachu (z čehokoliv).

Jste milejší na své okolí, klidnější, lépe vám to myslí.

Tak co, stojí to za to?