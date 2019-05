Kouří veřejně marihuanu a ještě jí za to platí

MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Gratulujeme, stala jste se naším dvorním huličem! Když se Kayla Gerberová zprávu, byť jistě sdělenou trochu solidnějšími slovy, dozvěděla, skákala a křičela radostí. Získala práci snů nejednoho konzumenta marihuany – stala se jednou z osmi placených znalců konopí.

Netradiční pracovní pozici nabízela kanadská společnost pro distribuci léčebného konopí AHLOT. Vytvářela komisi, která bude společnosti i lidem podávat zasvěcené, odborné recenze na jednotlivé druhy marihuany pěstované v Kanadě, ale i po celém světě. Cílem komise je vybrat ty produkty, které skutečně účinkují, a jejich producentům následně udělit licenci k uvedení na domácí i světový trh.

Za svou práci jsou členové komise, tedy i Gerberová, placeni 50 kanadskými dolary (850 korun) na hodinu, a to až do výše 1000 dolarů (17 tisíc korun) měsíčně, navíc mají de facto neomezený přísun kuřiva. Není se co divit, že se společnosti sešlo na 25 tisíc uchazečů a výběr těch vhodných trval dlouhé měsíce.

"Je to určitě tak cool, jak to zní, je to vysněná práce. Není ale jen o tom, že sedíte a kouříte trávu. Naše role spočívá v testování a hodnocení různých kmenů na základě vůně, vzhledu, chuti, síly účinku," popsala Gerberová magazínu Vice s tím, že jí to zabere tak 12 až 15 hodin měsíčně.

Placena za to, co doteď už dávno dělala

Své zevrubné hodnocení členové komise natáčejí na videa, která zasílají nejen společnosti, ale i pouští do světa prostřednictvím sociálních sítí. I proto hrálo při výběru velkou roli jejich působení na netu.

Sedmadvacetiletá Gerberová je z tohoto pohledu ideální zaměstnanec – jako rekreační uživatelka je velkou propagátorkou marihuany už dlouho. Dva roky vedla kliniku pro uživatele a další pomáhala zakládat, o marihuaně pravidelně publikuje články na různých mediálních platformách a funguje i jako "pedagog konopí", ať už si pod tímto termínem představíme cokoli… Takže v podstatě jen dostane za to, co už nyní dělá, kvalitně zaplaceno a trávu zdarma s dodávkou až do domu.

V běžném životě Gerberová pracuje jako tanečnice, herečka, učitelka tance, zpěvačka a modelka. K užívání marihuany se dostala ve svých patnácti a prý jí to otevřelo oči a změnilo celý život. V deseti letech jí totiž diagnostikovali fibromyalgii, tedy onemocnění vyznačující se chronickou bolestí bránící pacientů v běžné činnosti. Užívala léky, které jí měly ulevit, ale tvrdí, že až teprve marihuana jí pomohla dostat bolest pod kontrolu a začít normálně žít.