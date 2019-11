Je video 'omlouvajících se žen' k smíchu, nebo k pláči?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Český internet už týden žije opravdu bizarním videem. Mají se ženy omlouvat mužům a držet hubu a krok? A má autorka co říct i v medicíně?

Pokud se pravidelně pohybujete v českém prostředí na sociálních sítích, jistě vám neuniklo podivuhodné video Ženy mužům od projektu Žena je láska. Tahle opravdu zvláštní podívaná se začala internetem nekontrolovatelně šířit na konci minulého týdne a například na facebooku má ani ne šestiminutový klip momentálně přes milion zhlédnutí, což je v českých podmínkách úctyhodné číslo.

Ono není divu, protože je to opravdu hodně šílená jízda, která se pochopitelně díky své bizarnosti stala těžce virálním materiálem. Ve videu můžeme sledovat řadu žen, které se s poněkud ezoterickým nádechem a místy i silnou dávkou emocí poníženě omlouvají všem mužům světa - třeba za to, že jim "za tu stovku let sebraly všechnu mužskou aktivitu". Celkově je podívaná protkaná různými super "termíny" jako "skutečné ženství", "mužská a ženská energie" a podobně.

"Omlouváme se vám za všechny ženy, že jsme vám vzaly vaši mužskou sílu. Že jsme se snažily vše zařídit, zorganizovat a bez vás a proti vám protlačit. Že jsme si dokonce myslely, že vzít vám aktivitu nám přinese víc lásky od vás - jak jsme se pletly! My už víme, protože to prožíváme každý den, že naše síla je v pasivním ženství, což znamená tu nejvyšší míru sebelásky, protože to je návrat ke skutečné ženské energii. Toužíme vám vrátit vaši mužskou sílu a samy se vrátit k naší skutečné podstatě," stojí například napsáno v textu pod klipem.

Ve výsledku tak video působí spíš jako propagační materiál nějaké děsivé sekty (což hezky podtrhávají i umělé květinové čelenky evokující nedávno uvedený horor Slunovrat), které je blízké smýšlení 19. století, kdy žena mlčí a pokorně poslouchá svého muže.

K smíchu i k pláči

Člověk při sledování vážně neví, jestli se má smát, nebo brečet. Takové jsou ostatně z drtivé většiny i reakce na video - buď čistý výsměch, nebo ostrá, a místy i hodně sprostá a vyhrocená kritika. Ač se samozřejmě sešla i řada zasloužené seriózní kritiky, například od psycholožky.

Tématu se pochopitelně chytla i spousta internetových vtipálků a humoristů a na téma omlouvajících se žen začaly vznikat nejrůznější memy a parodie.

Například od stand-up komika Tigrana Hovakimyana, který video sestříhal s vlastními záběry a vytvořil fiktivní casting na klip Ženy mužům.

Proti převážně negativní odezvě se pak o víkendu v dalším videu vymezila hlavní autorka Miloslava Matoušová, ač její reakci příliš lidí nezaznamenalo a proti původnímu videu má pouhých deset tisíc zhlédnutí.

Cukrovka je onemocnění nelásky!

Miloslava Matoušková je celkově hodně zajímavou postavou a za pozornost stojí i její další aktivity. Když se zrovna nesnaží koučovat ženy radami jako "drž hubu a krok" a neprodává jim pak svoje knihy a kurzy (na to, že aktivity Matouškové tak trochu připomínají pochybný byznys, upozornila například advokátka Zuzana Candigliota), pouští se například do alternativní medicíny.

Pod štítkem své organizace Akademie celostního zdraví tak pravidelně vypouští rovněž mnoho slušně bizarních videí, kde například tvrdí, že "žádný člověk nepotřebuje antibiotika a nemusí chytit chřipku", pokud své tělo dostane do pohody. Nebo věděli jste, že cukrovka je nemoc způsobená zkresleným pojetím lásky? Tedy aspoň podle samozvané lékařky Matouškové. Za bércové vředy prý zas může neschopnost odpustit, protože "nahromaděné křivdy jako sopka vybuchnou ven v podobě vředu".

Jak to vypadá, nejen při smýšlení o ženách a mužích se autorka inspiruje raději někde v temné minulosti než ve 21. století.