Italové přijmou uprchlíky už jen z lodí Sophia. I to ale skončí

Italská solidarita s běženci má svoje jasné meze. Země Apeninského poloostrova bude přijímat do svých přístavů uprchlíky pouze z lodí unijní mise Sophia. V Berlíně o tom dnes informoval italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi po schůzce se svým německým protějškem Heiko Maasem. Evropská unie má ale za úkol brzy tyto lodě přesměrovat do jiných států.

Itálie, jejíž nynější vláda složená z protiimigrační Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd prosazuje výrazně tvrdší migrační politiku, opakovaně pohrozila, že nebude přijímat žádné lodě s běženci, ať už by šlo o plavidla neziskových organizací nebo zemí, které se účastní operace Sophia ve Středozemním moři.

Nyní Milanesi uvedl, že Řím bude nadále lodě, které se účastní mise Sophia, přijímat, a to až do doby, než Evropská unie misi pozmění tak, aby její lodě směřovaly i do jiných zemí než do Itálie. Se změnou konceptu mise už evropské země počítají.

Minulý pátek se představitelé unijních států dohodli, že se do pěti týdnů sjednotí na nové strategii mise Sophia. Ještě před tímto rozhodnutím nařídil italský šéf mise Enrico Credendino všem lodím zapojených do operace, aby se stáhly z míst nasazení a do dneška zakotvily v přístavech. Ještě v neděli pak nebylo jasné, zda bude mise v současné přechodné fázi pokračovat.