Hvězdnou kariéru pověsila na hřebík. Slavná herečka teď raději hypnotizuje lidi

5. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Hvězdnou herečku, kterou si můžete pamatovat z celé řady nejen českých filmů, můžete vidět sami. Stačí si domluvit vyšetření v její soukromé klinice.

Snad každý alespoň trošku zběhlý znalec české filmové a seriálové tvorby bude vědět, o kom je řeč, když padne jméno Eva Vejmělková.

Svého času šlo o obrovskou hereckou hvězdu, která učarovala divákům ve filmech jako Jak básníkům chutná život, ve trilogii Fontána pre Zuzanu či v seriálu Chlapci a chlapi. A podívala se mimochodem i za hranice do filmové Mekky: Mihla se totiž také v hollywoodském fantasy bijáku Dračí srdce.

Mladá šťabajzna samozřejmě působila také zvýšený neklid pánské polovině publika, svůdníci ale měli velmi brzy smůlu: Eva se při natáčení Fontány pre Zuzanu seznámila se svou životní láskou, režisérem Dušanem Rapošem. A to jí tehdy bylo pouhých 16 let. Jemu sice dvakrát tolik, ale zlí jazykové se tentokrát pletli: Pár spolu zůstal dodnes.

Na stříbrných plátnech už ale dnes hvězdnou herečku nespatříme. Eva si naposled zahrála v komedii Ženská pomsta, kde zazářila po boku Jany Paulové a Mahuleny Bočanové a pak už měla dost.

Řemeslo skončilo na hřebíku, Eva v sobě totiž rozpoznala zcela novou a jinou vášeň. 

Během mateřské dovolené vystudovala psychologii a hned poté si otevřela vlastní soukromou kliniku. 

Zaměřuje se na deprese, úzkosti i problémy v partnerských vztazích. A nedávno přidala ještě jednu docela zajímavou specialitku: „V poslední době se specializuji na hypnózu, která jako podpůrná metoda může velmi pomoci. Jsem ráda, že v dnešní době se už lidé nestydí vyhledat psychologickou pomoc,“ prozradila pro iDnes.cz.

Nakonec ale dala naději i těm, kdo by ji třeba rádi ještě někdy v nějakém filmu zahlédli: „Nerozloučila jsem se nadobro s herectvím, jen ve mně na chvíli usnulo,“ zakončila.

