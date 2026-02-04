Legendám odzvonilo a mládí vpřed: České herečky mají novou královnu. Uhodnete jméno?
4. 2. 2026 – 8:04 | Magazín | Jana Strážníková
Mezi herci najdeme na předních příčkách staré matadory, herečkám vládne dravé mládí.
Mladá herecká generace může pyšně vypínat hruď, její zástupci (respektive zástupkyně) totiž ovládli žebříček nejlepších českých hereček.
Je samozřejmě potřeba si uvědomit, že herectví není zrovna exaktní a jasně kvantifikovatelná věda a každé srovnávání, které bude o jedné herečce či herci tvrdit, že je lepší než ten který jiný, bude vždy už z principu věci do jisté míry subjektivní.
Jinak řečeno, slovy Cimrmana: Můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.
Žebříčky Kinoboxu nicméně stojí na docela chytrých algoritmech a používají k seřazení herců skóre mimo jiné také skóre všech jejich filmů. Jistou výpovědní hodnotu tudíž předpokládat můžeme.
Čekali byste na trůnu českých hereček nějakou legendu jako Libušku Šafránovou, Stellu Zázvorkovou nebo třeba Jiřinu Bohdalovou? Chyba lávky a mládí vpřed: První místo mezi českými herečkami totiž momentálně zaujímá 36letá Barbora Bočková.
Sympatická, talentovaná a půvabná herečka, kterou můžete znát z divadla, filmu i seriálů – například z Případů 1. oddělení navíc není jediná mladá mezi špičkou: Blízko vrcholu se umístily také třeba Sarah Haváčová či ještě o něco mladší Alžbeta Malá.
Pohled na pánský žebříček naopak udeří do očí velmi ostrým kontrastem: V pěstech ho pevně třímají herecké legendy. Prvních deset vůbec není potřeba představovat: Svěrák, Smoljak, Weigel, Kašpar, Werich, Vostrčil, Trojan, Brukner, Voskovec, Burian.
Prvního z alespoň o trochu mladších herců nalezneme až na 13. místě. To si pro sebe totiž urval Václav Neužil, kterého známe především ze seriálu Metoda Markovič. I jemu je ale 46 let.
Kam se poděli draví a ambiciózní mladíci?