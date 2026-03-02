Přišla a podmanila si Ordinaci. Ale za jakou cenu? Herečka popsala kruté natáčení
2. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Sympatická dcera slavných rodičů vtrhla na české seriálové pole jak bouře a rychle se stala jednou z prominentních tváří oblíbeného seriálu. Každý natáčecí den ale nepřinášel jen čistou radost, prozradila.
Kráčí v šlépějích slavných rodičů, o žádné protekci se ale bavit nemůžeme: Anna Dvořáková už jasně a opakovaně dokázala, že za svou pozici vděčí pouze vlastnímu umu, odhodlání a pracovní morálce.
A právě její ochota své roli obětovat opravdu ledacos, ji okamžitě katapultovala do popředí zájmu i obliby diváků populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde Anička právě hraje.
Ochota jít do ledasčeho ale umí také občas pořádně bolet: Herečka se v rozhovoru pro eXtra.cz rozpovídala o natáčecím dni, kdy si nutně musela připadat jak Rose z Titaniku. Jen ten DiCaprio tentokrát chyběl.
V jedné scéně se herečka totiž měla kompletně namočit, což se ještě dá jakžtakž snést uprostřed parného léta, ale brzy ráno ve čtyřech stupních nad nulou se jedná o o poznání méně lákavou vyhlídku. A protože herečka nebyla úplně nadšená z představy, že stráví několik hodin v mrazu v mokrém oblečení, vymysleli na place alespoň způsob, jak ochránit její kůži.
Geniální nápady bývají zpravidla ty nejprostší: Obalili ji do potravinářské fólie jak chleba.
„Úplně se mi do té vody nechtělo, takže jsme potom vymýšleli alternativy, jak to udělat, aby se co nejméně vody dostalo na mou kůži. Mně totiž nedělá problém se jít namočit, ale jde spíše o to, že když v tom má člověk potom mrznout dvě hodiny, tak už to není úplně sranda,“ vysvětlovala Anička.
Celou záležitost ale bere s humorem a jak sama dodává, „neopren je pro sraby“.
Uvidíme, do jaké divočiny se kvůli roli pustí příště.