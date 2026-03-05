Probdělé noci po šedesátce: proč senioři nespí a jak konečně vyzrát na nespavost
5. 3. 2026 – 5:12 | Magazín | Anna Pecena
Nespavost se ve stáří stává tichým nepřítelem. Mnoho seniorů se v noci budí, nemohou usnout nebo vstávají už nad ránem. Odborníci ale upozorňují, že nejde o „normální součást stárnutí“. Naopak – špatný spánek může zvyšovat riziko nemocí, zhoršovat paměť a výrazně snižovat kvalitu života. Dobrou zprávou je, že existují jednoduché kroky, které mohou spánek výrazně zlepšit.
Tichý problém milionů lidí
Nespavost patří mezi nejčastější zdravotní potíže starší populace. Statistiky ukazují, že různými formami nespavosti trpí až třetina dospělé populace a s přibývajícím věkem se výskyt potíží výrazně zvyšuje.
V Česku je problém ještě širší. Podle odborníků má nějakou poruchu spánku více než 50 procent lidí a kvalitu spánku hodnotí negativně většina populace.
U seniorů je situace často ještě složitější. Spánek bývá kratší, lehčí a přerušovaný. Starší lidé se častěji budí během noci nebo velmi brzy ráno. To vede k únavě, podrážděnosti i problémům s koncentrací během dne.
Odborníci navíc upozorňují, že špatný spánek může souviset s řadou zdravotních potíží – například s depresí, srdečními chorobami nebo poruchami paměti.
Proč senioři spí hůře než mladí
Důvodů, proč se spánek ve vyšším věku zhoršuje, je několik. Jedním z hlavních je změna biologických hodin. Organismus produkuje méně melatoninu, hormonu, který řídí spánkový cyklus.
Velkou roli hrají také chronické nemoci nebo užívání léků. Bolest, potíže s dýcháním nebo časté noční močení mohou spánek opakovaně přerušovat. Dalším faktorem je i psychika – stres, samota nebo úzkost mohou usínání výrazně ztížit.
Svou roli má také životní styl. Senioři často tráví více času doma, mají méně pohybu a méně denního světla. To může narušit přirozený spánkový rytmus.
Jak si zajistit klidnější noc
Dobrou zprávou je, že kvalitu spánku lze výrazně zlepšit i bez léků. Základem je pravidelný režim – chodit spát a vstávat každý den přibližně ve stejnou dobu.
Pomoci může také více pohybu během dne a pobyt na denním světle. Krátká procházka může pomoci nastavit biologické hodiny a podpořit tvorbu melatoninu.
Důležité je i prostředí ložnice. Ideální je chladnější, tichá a tmavá místnost. Odborníci také doporučují omezit kofein večer a vyhnout se dlouhému sledování televize nebo mobilu před spaním.
Pokud potíže trvají dlouhodobě, je vhodné obrátit se na lékaře. Chronická nespavost totiž může vést k dalším zdravotním komplikacím a není radno ji podceňovat.
Jedno je jisté: kvalitní spánek není luxus. Ve vyšším věku může být doslova klíčem ke zdraví, dobré náladě i lepší paměti.