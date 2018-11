Hříšný tanec za 450 miliard. Kdo by netančil?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Pokud česká firma dodá saúdskoarabskému konzulátu kyselinu sírovou, bude to legální a slušně vydělá. Když ale jiná česká firma dodá íránské bance IT systém, Trumpova Amerika ji sankcemi zlikviduje. Proč? Protože America First!

