Darebáčtí Saúdové mohou zdražit vaši hypotéku

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Konflikt mezi rodinou Saúdů a Amerikou může vést k otřesům na ropných trzích. Česko se přitom řadí mezi státy, které by zasáhly nejcitelněji.

Vykutálená rodina Saúdů, přesněji saúdská mafie, na sebe upozornila tím nejhorším způsobem: Na svém konzulátu dala rozčtvrtit kritika korunního prince.

Nic, co by se vymykalo mravům téhle dynastie hrdlořezů. Jeden ze saúdských princů to dal nepokrytě najevo, když se pohoršil nad tím, že svět strká nos do toho, co se děje na jejich zastupitelském úřadu.

Jenže tentokrát Saúdové přehlédli důležitý detail: Jejich konzulát Turci bedlivě sledovali a novinář Džamál Chášukdží byl pod americkou ochranou. Měl americký pas, žil a pracoval ve Spojených státech, získal tam povolení k pobytu a jeho tři děti mají americké občanství.

Americký prezident Donald Trump ostatně novináře v první reakci nazval "naším saúdským občanem".

Masakr "bezmotorovou" pilou ve státní režii proto nemohou Američané nechat bez povšimnutí. Bylo by to pro ně ponižující. Zvažují odvetu. A (aspoň některé) evropské státy nejspíš nezůstanou stranou. Němci dokonce na Američany nečekali a hned zastavili vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

Saúdové varují, že si takové kroky nedají líbit. A tak je zaděláno na konflikt, který by mohl mít "globální" důsledky.

Byznys s hrdlořezy

Saúdská dynastie se snaží Američany od odvety odradit. Upozorňuje, jak je pro ně a pro západní státy vůbec důležitá.

Saúdský ministr Chálid Al-Fálih připomněl, že jeho země je "centrální bankou pro ropný trh", bez které by na trzích s černým zlatem zavládla nejistota. "Požadujeme, aby tato role byla respektována," řekl ministr v televizi Al-Arabíja a varoval, že ropa může být brzy výrazně nad 100 dolary za barel – v případě, že Saúdové přestanou cenu suroviny stabilizovat.

Od listopadu začne platit americké embargo na ropný obchod s Íránem. Z trhu tak zmizí podstatná část íránské ropy, což by mohlo vést k dalšímu růstu beztak vysokých cen ropy. Když ale Saúdové nahradí výpadky vývozů íránské ropy, budou americké sankce vůči Íránu bezbolestné téměř pro všechny – pochopitelně s výjimkou Íránců.

Saúdové jsou schopni rychle vyrovnávat nabídku a poptávku. Sedí na pětině světových zásob ropy, jsou jejím největším vývozcem, každý desátý barel na trhu pochází ze Saúdské Arábie.

Tamní ropná společnost Aramco může snadno a rychle zvýšit těžbu, má k tomu potřebné kapacity a těžit černé zlato v zemi Saúdů není problém, protože tam doslova tryská z písku.

Právě takový postup Saúdové slíbili Američanům. Teď ale naznačují, že ho nemusí dodržet, naopak kohoutky mohou přiškrtit. Pro takový případ má analytik Stephen Innes z brokerské firmy Oanda chmurnou předpověď: "Globální trhy by to tak destabilizovalo, že by současné obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou vypadalo jako stolní hra Axis & Allies," cituje Innese agentura Bloomberg.

Zločin a trest

Americký prezident v první reakci Saúdům vyhrožoval "tvrdým trestem". Potom ale zmírnil a vyslovil se proti tomu, aby Amerika rušila kontrakty na dodávky zbraní do Saúdské Arábie, které mají hodnotu 110 miliard dolarů.

Kongresmani nicméně chystají odvetná opatření. Souhlasí s nimi také vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. "Nedokážu si představit, že nepotrestáme Saúdskou Arábii," prohlásil v televizi CNN.

Američtí analytici zmiňují tři hlavní možnosti, které budou kongresmani patrně zvažovat: Zastavit dodávky zbraní Saúdům, zrušit logistickou podporu saúdských jednotek v Jemenu a sankce vůči těm, kteří stáli za vraždou novináře.

Pokud by Saúdové se svými spojenci z Perského zálivu zareagovali na některou sankci tím, že omezí těžbu, anebo ji nezvýší, mělo by to pro globální, ale také českou ekonomiku nepříjemné důsledky. Vyšší ceny paliv by prodražily dopravu, na které je Česko, orientované na export, silně závislé. Hospodářský růst by se zpomalil, inflace vyskočila

Centrální banka by na takový vývoj reagovala vyššími úrokovými sazbami, které by se přenesly do komerčních bank. Hypoteční úvěry by tak podražily a byly by ještě míň dostupné.

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš

Saúdové se vskutku mohou dopálit a jsou schopni vykolejit ropný byznys. Podle některých analytiků by mohli vyšroubovat cenu ropy až na 200 dolarů za barel. Ne však nadlouho. Takový postup by pro ně navíc mohl být sebevražedný.

Před čtyřmi lety se Saúdové rozhodli zvýšit svůj klesající podíl na trzích a zablokovali v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) návrhy na snížení těžebních kvót. Důsledkem byly nízké ceny ropy. Přirozeně dostaly do problémů těžaře, jejichž break-even (bod rovnováhy mezi náklady a prodejní cenou) je mnohem výš než u Saúdské Arábie a dalších států Zálivu.

Saúdové dostali zpátky svůj podíl na trhu. Jenže za cenu vysokých deficitů. Jejich monarchie v letech levné ropy hospodařila se schodkem téměř 120 miliard dolarů a potřebuje se zahojit.

Příjmy z ropy ji přitom udržují u moci. Časy se změnily, královská rodina si sotva může dovolit opakovat rok 1973, snižovat kvóty, anebo dokonce vyhlašovat embarga.

Závěr:

Saúdové jsou schopni zdražit ropu, a tím i české hypotéky. Avšak neudělají to. Ne z lásky k bezvěrcům, jednoduše proto, že si nebudou řezat větev, na které sami sedí.