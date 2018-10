Přitvrďme vůči Saúdům, navrhl Petříček. Turci požádají o vydání podezřelých

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Česko bude na radě ministrů zahraničí prosazovat, aby se EU postavila k Rijádu ve věci vraždy novináře Džamála Chášukdžího razantně. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nevyloučil po jednání sněmovního zahraničního výboru ani debatu o zákazu vývozu zbraní. Stejně jako šéf výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) má dosavadní postoj EU za nejednoznačný. Turci dnes také oznámili, že do Istanbulu v neděli přijede saúdský prokurátor, chtějí též požádat o vydání podezřelých.

Mezi opatřeními vůči Saúdům Petříček jmenoval i zákaz vstupu na území EU pro některé osoby či zmrazení jejich majetků.

Podle Zaorálka je prozatímní stanovisko EU nepřesvědčivé. Exministr zahraničí řekl, že je třeba použít nástroje, které má EU k dispozici, protože vraždy na půdě zemí aliance nelze trpět. Petříček uvedl, že Černínský palác nyní formuluje svůj postoj a konzultuje ho s dalšími partnery.

"Mělo by se hovořit i o vývozu zbraní," uvedl mimo sankcí vztažených na saúdskoarabské prominenty na dotaz, jaká opatření má EU vůči Rijádu k dispozici.

České ministerstvo zahraničí pak v pátek odpoledne vydalo prohlášení, ve kterém označilo vraždu Chášukdžího za nepřijatelný zločin a s největším důrazem ji odsoudilo. Česká republika bude podle ministerstva podporovat diskusi o společném postupu EU vůči Saúdské Arábii.

"Součástí diskuse s partnery v EU by měla být celá škála opatření, včetně možného omezení vývozu smrtícího vojenského materiálu a materiálu, který by mohl být zneužit k mučení či jinému nelidskému zacházení, až do úplného vyšetření incidentu," uvedlo ministerstvo.

Petříček už ve středu oznámil, že v reakci na vraždu stáhne Česko ze svého velvyslanectví v Rijádu jednoho diplomata. O vraždě Chášukdžího chce jednat i ve vládě. Velvyslanectví Saúdské Arábie sdělilo, že doufá v to, že česká vláda a vlády ostatních přátelských zemí nepodniknou unáhlené kroky před koncem vyšetřování případu.

Chášukdží zmizel po návštěvě konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, a ve čtvrtek uvedl její generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu.

Případ vyvolal ve světě pobouření. Spojené státy oznámily, že odeberou víza 21 saúdskoarabským představitelům. Londýn oznámil, že odebere víza lidem podezřelým z vraždy. Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude vražda objasněna.

Do Turecka jede saúdský prokurátor

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že Saúdská Arábie pošle do Turecka generálního prokurátora.

"V neděli (Saúdové) pošlou svého generálního prokurátora do Turecka. Sejde se s naším generálním prokurátorem v Istanbulu," upřesnil.

Turci požádají o vydání 18 osob. Resort justice žádost postoupil ministerstvu zahraničí, uvedla agentura Anadolu. Prokuratura v Istanbulu v dokumentu uvádí, že podezřelé osoby čelí obvinění z úkladné vraždy, ze zločinného úmyslu a mučení.

Erdogan v úterý podal zevrubný přehled událostí, které se vztahují k Chášukdžího vraždě. Dnes prohlásil, že je třeba vyjasnit, kdo k ní dal příkaz, a že Saúdská Arábie musí prozradit místního spolupracovníka vrahů. Podle prezidenta by měl Rijád také vyjasnit, kde je tělo mrtvého.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes řekl, že Rusko vítá ochotu Saúdské Arábie případ podrobně vyšetřit. Není podle něj důvod pochybovat o prohlášení Rijádu, podle nějž královská rodina do vraždy nebyla zapojena.

Agentura Anadolu napsala, že z budovy konzulátu dnes odjela dodávka, do níž předtím pracovníci úřadu naložili z jiného vozu tři kufry a černý plastový pytel. Nastoupil do ní také muž, který měl v ruce stočený kabel.

Erdogan dnes také řekl, že Turecko má k případu další informace a důkazy, o něž je ochotné se podělit.

Představitelka OSN Agnès Callamardová vyzvala k zahájení mezinárodního vyšetřování případu, který označila za "mimosoudní popravu". Podle stanice Al-Džazíra je generální tajemník OSN António Guterres ochoten nechat sestavit mezinárodní vyšetřovací skupinu pouze na žádost jedné ze tří institucí OSN - Rady bezpečnosti, Valného shromáždění nebo Komise pro lidská práva - nebo také na žádost některé ze zemí, jichž se případ týká. Kromě Turecka a Saúdské Arábie by to mohly být i USA, kde Chášukdží v posledním roce žil.