Hnilička se nechal načapat při porušení vládních nařízení, rezignuje na poslanecký mandát

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO) kvůli účasti na oslavě v hotelu rezignuje na poslanecký mandát. O setrvání ve funkci šéfa agentury se rozhodne podle toho, jak se k aktuální situaci postaví sportovní prostředí.

Deník Blesk informoval o tom, že se Hnilička v Teplicích v sobotu účastnil oslavy. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil chování účastníků v době vládních opatření proti epidemii covidu-19 za nepřijatelné papalášství a dodal, že Hnilička by z toho měl vyvodit důsledky.

Hnilička v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že si plně uvědomuje zodpovědnost, kterou má jako poslanec vládní koalice. "Proto jsem se po té zbytečné chybě, kterou jsem udělal, rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát. Co se týče funkce šéfa sportovní agentury, počkám, jak se k celé věci postaví sportovní prostředí. Zatím ale cítím velkou podporu," uvedl. Dříve sdělil, že se za chybu omlouvá a poslal 50 000 korun na sbírku organizace Člověk v tísni pro lidi v tíživé situaci.

"Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky," uvedl Hnilička.

Babiš podle svého vyjádření nechápe, co Hnilička zachycený deníkem Blesk na oslavě 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy v jeho hotelu dělal. "Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem," uvedl premiér.

Představitelé českého sportu podpořili Hniličkovo setrvání v čele Národní sportovní agentury, ačkoliv odsoudili jeho účast na oslavě v hotelu v Teplicích. Pod prohlášení zprostředkované Českou unií sportu (ČUS) se podepsali nejen její předseda Miroslav Jansta, ale také šéfové řady velkých sportovních svazů a sportovní legendy jako Jaromír Jágr nebo Barbora Špotáková.

V Bendově teplickém hotelu slavil Paroubek, Hnilička i Šlégr

V teplickém hotelu Prince de Ligne patřícím místnímu podnikateli a někdejšímu politikovi Petru Bendovi se v sobotu večer konala oslava Bendových padesátin, které se podle informací deníku Blesk zúčastnil vedle gólmana z Nagana Hniličky místopředseda Rady České televize a další naganský šampion Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek a desítky dalších hostů. Organizátor i účastníci akce porušili několik platných opatření proti šíření koronaviru, hrozí jim pokuta. Případem se zabývá policie, uvedl deník Blesk (ZDE).

"Na základě informací zveřejněných v médiích celou věc prověřujeme. V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládního nařízení, budeme věc následně předávat k dořešení správnímu orgánu," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Šlégr ČTK sdělil, že v hotelu měl pracovní schůzku s Hniličkou. "K vašim dotazům odpovídám, že jsem navštívil hotel Prince de Ligne, nikoliv však restauraci," uvedl.

Část hostů odjela vlastními vozy či taxíky večer domů, někteří - například Paroubek - v hotelu přenocovali do neděle, ačkoliv je v nynějším pátém stupni protiepidemických opatření povolené ubytování jen v případě služebních cest či home office. Zavřené musejí být vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, mohou se potkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

"Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení," prohlásil pro Blesk ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit. V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku.

Kromě toho média už upozornila na několik případů přednostního očkování známých lidí, aniž patřili do prioritní skupiny očkování. Šlo třeba o ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, náměstkyni ministra zdravotnictví Alenu Šteflovou či restauratéra Zdeňka Pohlreicha.