Exprezident Klaus strávil hodinu v pražské restauraci, zmírnění opatření se zatím nechystá

Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze 6 a neměl roušku. Podle čtenáře deníku Blesk, který si šel do restaurace Dejvická 34 pro jídlo a při tom exprezidenta vyfotografoval, šel Klaus v úterý kolem poledne rovnou do spodních prostor podniku. Vchod následně hlídali Klausovi osobní strážci. V podniku Klaus strávil asi hodinu a čtvrt.

Restaurace jsou nyní kvůli šíření nemoci covid-19 uzavřené, povolen je jen výdej jídla přes okénko, a nošení ochrany úst a nosu je povinné. "Pan Klaus je náš věrný zákazník a měl tu objednané jídlo s sebou do krabičky. Stavoval se u nás jen na toaletu," řekl Blesku manažer restaurace, který nechtěl uvést své jméno. Podle deníku si ale Klaus při odchodu z podniku žádné jídlo neodnášel. Institut Václava Klause situaci odmítl komentovat.

Bývalý prezident si ovšem nemyslí, že má jeho jednání špatný vliv na veřejnost. "Je na každém člověku, ať si z mého chování vezme, co uzná za vhodné. Já nejsem ten, kdo káže vodu a pije víno, jako někteří politikové, kteří svou návštěvou restaurace porušili svá vlastní pravidla," sdělil serveru Novinky.cz. Dodal, že vládní pravidla od počátku kritizuje a je to od něj "jistá forma" občanské neposlušnosti. "S existujícími, a stále prodlužovanými příkazy a zákazy se nesmíme smiřovat. Ve svobodné zemi má mít člověk právo jít, kam chce. Je-li mu to odpíráno, má se snažit posouvat hranice možného - ne jen pro sebe, ale pro všechny," dodal.

Klaus opakovaně kritizuje vládní nařízení, která mají omezit šíření covidu-19. V neděli se například zúčastnil demonstrace odpůrců opatření v Praze. Podle snímků z akce ani při projevu k tisícovkám účastníků protestu či při fotografování s demonstranty neměl na obličeji roušku.

Porušení protiepidemických opatření se dopustili i další politici. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek se například loni v říjnu v době uzavření restaurací zúčastnili schůzky s dalšími lidmi ve vyšehradské restauraci Rio's. Oba za to dostali pokutu 3000 korun. Sankci dostala i restaurace, výše pokuty zatím není známa. Prymula následně odešel z postu ministra a Faltýnek rezignoval na post prvního místopředsedy vládního hnutí ANO.

Pokutu od pražského magistrátu dostali loni i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba porušili opatření proti covidu-19 tím, že si dali pivo. Kalousek ho vypil v uzavřené restauraci při čekání na jídlo a Jurečka na ulici. Výši pokuty tehdy magistrát nezveřejnil. Pokutu 15 000 korun dostal také majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert, protože restauraci loni navzdory zákazu otevřel. Podle svých slov tím chtěl vyjádřit nesouhlas s postojem vlády vůči podnikatelům.

Potvrzených případů covidu-19 v Česku v úterý přibylo 10 725, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem. Podíl nově zaznamenaných nakažených na počtu provedených testů klesl na 30,8 procenta. V úterý bylo v nemocnicích 7267 nakažených, z toho asi 1100 ve vážném stavu. Od březnového začátku epidemie bylo zaznamenáno téměř 856 000 případů, zemřelo 13 656 nakažených. Nejvíce se nyní nákaza stále šíří v Královéhradeckém kraji. Index rizika protiepidemického systému PES klesl z úterních 84 bodů na 81 bodů ze sta. Je tak nejnižší od začátku roku, ačkoli se stále drží na úrovni nejvyššího, pátého stupně pohotovosti.

Zmírnění opatření není podle Hamáčka na pořadu dne

Mírný pokles počtu nově nakažených z posledních dnů podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) nemusí znamenat obrat ve vývoji epidemie koronaviru. Novinářům po jednání štábu řekl, že se nedají očekávat změny v opatřeních, nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření podle něj bude platit "ještě nějakou dobu". Uvedl, že komunitní šíření covidu stále trvá, situace je dál složitá v nemocnicích a nejohroženější skupinou zůstávají senioři.

Proti covidu-19 bylo v Česku podle odhadů naočkováno už 70 000 až 75 000 osob, oficiálně nahlášeno z očkovacích center jich bylo 61 474. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě očkovacího centra v Brně. Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo přes 169 000 dávek, z nich 71 000 toto úterý.

Registrační systém na testy dává data pro cílení reklamy

Některé nemocnice používají k registraci termínu pro antigenní test na koronavirus nástroj Reservatic, který posílá informace o uživatelích také internetovým firmám, aby mohly lépe cílit reklamu. Nástroj poskytuje stát jako součást centrálního rezervačního systému. Podle Jana Ryšavého z integrovaného centrálního řídicího týmu ministerstva zdravotnictví bude dodavatel muset způsoby registrace prověřit, napsal server iROZHLAS.cz.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyloučil možnost, že rezervační systém na očkování bude předávat data dál komerční sféře, ochrana dat je podle něj zajištěna, jak řekl novinářům v Brně. Podle Jana Ryšavého z integrovaného centrálního řídicího týmu ministerstva zdravotnictví bude dodavatel muset způsoby registrace prověřit. "Systém, který je používán, má samozřejmě odstraněné všechny moduly, které by umožňovaly jakékoliv sdílení," řekl Blatný na tiskové konferenci po prohlídce očkovacího centra v Brně. Podle něj Ústav zdravotnických informací a statistiky, který má rezervace v gesci, dodržuje platnou legislativu ohledně ochrany osobních údajů. "Je vyloučeno, že by došlo ke sdílení s nějakým komerčním subjektem," dodal.

Ostravská společnost Reservatic formulář k registraci na antigenní test provozuje třeba na webu pražské Ústřední vojenské nemocnice. Stránka, kam pacienti vyplňují své kontaktní údaje a rodné číslo, ovšem načítá i skripty několika reklamních společností. Ty na stránce zajišťují některé funkce, jako jsou hezčí písmo, statistiky návštěvnosti či ochranu proti spamu. Zároveň ale firmám odesílají informace o uživatelích.

Z vyjádření Ryšavého vyplývá, že nemocnice formulář společnosti Reservatic dostala přímo od ministerstva, když se připojovala do centrálního rezervačního systému, který registruje zájemce o testy, píše iROZHLAS. Firmu Reservatic najala Národní agentura pro komunikační a informační technologie, která spadá pod ministerstvo vnitra. Podle Ryšavého Reservatic "plní všechny požadavky zpracovatele osobních údajů" a informovaný souhlasu pacientů se zpracováním dat není potřeba, protože k němu má stát zmocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

"Po nasazení všech komponent systému pro účely očkování dostane dodavatel úkol analyzovat a doložit způsoby registrace do svého portálu a jejich nezbytnost při nasazení systému v rámci ministerstva zdravotnictví," dodal Ryšavý. Mělo by tak dojít i na "celkovou úpravu domácí stránky". Některé změny už ale po dotazech serveru nastaly. Během pondělí z webu zmizel marketingový skript společnosti Seznam. Web obsahuje i marketingové kódy od společností Google a Facebook. Uživatel se ovšem svému sledování reklamními systémy může vyhnout tak, že do svého internetového prohlížeče nainstaluje rozšíření, které sledování blokuje.

Laboratoře od listopadu 2020 vyhodnotily přes milion antigenních testů. Za prosinec byla jejich pozitivita přes pět procent, odhalily přes 26 700 nakažených.