Šéf VZP předbíhal při očkování, ve funkci se ale udržel

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek zůstane ve své funkci. Správní rada jej podpořila a shodla se na tom, že nepovažuje jeho přednostní očkování za porušení právních předpisů.

Rada vyslechla Kabátkovo zdůvodnění, proč se nechal 5. ledna ve vinohradské nemocnici očkovat, i když nepatřil podle vakcinační strategie k prioritním skupinám. Kabátek už dříve řekl, že se nechal očkovat především proto, že chtěl ochránit kolegy a zdravotníky, se kterými se denně setkává.

Předsedkyně správní rady Věra Adámková (ANO) novinářům řekla, že ředitel se nechal očkovat po doporučení svého ošetřujícího lékaře kvůli určité diagnóze. O jakou diagnózu se jednalo, předsedkyně neupřesnila. "Důvod (k očkování) je mezi lékařem a pacientem," řekla Adámková. Doplnila, že správní rada o odvolání Kabátka nehlasovala. Po konzultaci s právníky přijala usnesení, že Kabátek neporušil účinné právní předpisy.

Kabátek kvůli přednostnímu očkování sklidil kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že každý slušný člověk by měl na to reagovat a že Kabátek by měl vyvodit důsledky sám pro sebe.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu už rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.