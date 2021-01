Koordinátor očkování proti covidu-19 Blahuta se vzdal funkce

Národní koordinátor očkování proti covidu-19 Zdeněk Blahuta se kvůli zdravotním důvodům vzdal své funkce. Na twitteru to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Nahradí jej Kateřina Baťhová, která dosud na ministerstvu působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU.

"Vyšel jsem dnes vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci. Funkcí jsem pověřil Kateřinu Baťhovou, která se danou agendou rovněž zabývá," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministr uvedl, že pozice vyžaduje extrémní nasazení. "Je to něco, co je velmi zatěžující. Shodli jsme se na tom, že v současné době by to pro pana doktora bylo složité i s ohledem na jeho zdravotní stav," poznamenal Blatný.

Blahuta se koordinátorem stal loni v prosinci, z funkce tedy odchází po necelých dvou měsících. Dříve byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Deníku N řekl, že svůj odchod nechce komentovat. "Nebudu to komentovat a jsem strašně rád, že je to za mnou," citoval server odcházejícího koordinátora očkování. "Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct," řekl Blahuta serveru iRozhlas.cz.

Blahuta vedl na ministerstvu koordinační tým, který by se měl starat mimo jiné o logistiku, klinický dohled nad vakcínami, sběr dat a zajištění IT či mediální komunikaci. Jedním z jeho úkolů bylo také rozpracovat první návrh očkovací strategie. Dokument, který byl dokončen před Vánocemi, poté sklidil poměrně velkou kritiku. Úpravu žádalo například ministerstvo školství i některé kraje..

V neděli u nás přibylo nejméně nakažených koronavirem od poloviny prosince

V Česku v neděli přibylo 2376 případů nákazy koronavirem, což je to nejnižší denní nárůst od 13. prosince. Podíl pozitivních testů činil 28,2 procenta.

Nemocniční péči vyžadovalo 5621 pacientů c covidem-19, z toho 1021 bylo v těžkém stavu. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku přes 940 000 nakažených, 15 453 z nich zemřelo. Aktuálně se s nákazou potýká zhruba 105 000 lidí

V nemocnicích je nyní s onemocněním covid-19 zhruba stejně lidí jako na začátku roku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pro rozvolnění protiepidemických opatření musí být v nemocnicích maximálně 3000 lidí s covidem, což podle něj nebude dříve než v půlce února. Nejzasaženějším regionem je nadále Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 1123 nakažených na 100 000 obyvatel.

Zdravotníci v neděli aplikovali celkem 2444 dávek vakcíny proti covidu. Od začátku vakcinace bylo v České republice provedeno 196 304 očkování.

Index protiepidemického rizika PES zůstává třetí den na 69 bodech, ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se tak drží 12 dní. V zemi ale stále platí pátý stupeň.

Fronty českých pendlerů u testovacího centra na hraničním přechodu Furth im Wald | zdroj: Profimedia.cz

Na hranicích s Německem byly kvůli testování pendlerů místy kolony

Na některých hraničních přechodech z Česka do Německa se ráno kvůli zpřísnění opatření kvůli nemoci covid-19 tvořily fronty aut pendlerů, kteří čekali na povinné testy. Týkalo se to zejména hranic s Bavorskem, které od nich nově žádá testy každých 48 hodin. Na Folmavě na Domažlicku kolona aut dosahovala až tří kilometrů. Podle police tam byl přesto provoz do Německa plynulý a odpoledne se situace uklidnila. Ve Strážném na Prachaticku či v Ústeckém kraji na hranicích se Saskem fronty nebyly. Sasko od přeshraničních pracovníků z Česka od neděle požaduje dva testy týdně.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 co 48 hodin. Bavorský premiér Markus Söder v pondělním telefonátu s předsedou české vlády Andrejem Babišem (ANO) zdůraznil, že na testech trvá.