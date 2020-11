Do zavřené restaurace si tentokrát vyrazil Kalousek

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek strávil v úterý podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu zhruba 40 minut v restauraci, ačkoliv měla být kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřená. Kalousek na twitteru označil návštěvu podniku za chybu, omluvil se za ni a slíbil poslat 10 000 korun na dobročinné účely související s epidemií. Případem se bude ve správním řízení zabývat pražský magistrát.

Návštěva zavřené restaurace stála na konci října post ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) a funkci místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Podle Radiožurnálu Kalousek strávil v úterý odpoledne asi 40 minut za zavřenými dveřmi restaurace na pražských Vinohradech. V souladu s předpisy má mít podnik otevřené jen výdejní okénko. Na dotaz, co v zavřené restauraci dělal, Kalousek uvedl, že si tam byl vyzvednout oběd a dal si pivo. "Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec neměl vstupovat. Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat," napsal na twitteru.

„Na jídlo jsem nečekal v restauraci. Čekal jsem v kapitule a očekávám, že budu ohodnocen Řádem Bílého lva.“

Kritizoval Prymulu, teď vyrazil do restaurace. Jak to @kalousekm vysvětloval, když ho reportéři zastihli v restauraci na Vinohradech?https://t.co/lF1M7RDYNj — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) November 4, 2020

neměl vstupovat. Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 4, 2020

Konzumaci piva potvrdil i jednatel restaurace. "S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko," potvrdil rozhlasu. Dodal, že to byla chyba, která by se neměla stávat.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na twitteru uvedl, že událostí se bude stejně jako v případě bývalého ministra zdravotnictví Prymuly zabývat magistrát, což potvrdil mluvčí úřadu Vít Hofman. "Budeme řešit zejména provozovatele restaurace, a tedy pobyt osoby v restauraci. Pokud došlo k dalším porušením návladních nařízení, například nenošení roušek, je možné, že se případem bude zabývat i Hygienická stanice hlavního města Prahy," uvedl. Dodal, že ve správním řízení hrozí fyzické osobě pokuta od dvaceti tisíc do dvou milionů korun, právnické osobě pak může úřad udělit až třímilionovou sankci.

Kalousek odmítá to, že jeho návštěva restaurace byla podobná případu ministra Prymuly, kterého silně kritizoval na sociálních sítích. "Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal," vysvětlil předseda poslanců TOP 09.

Ještě před zveřejněním omluvy na sociálních sítích Kalousek Radiožurnálu řekl, že pivo nepil v restauraci. "Já, pokud někde něco konzumuji, tak v kapitule a trpělivě čekám, že za to budu oceněn Řádem bílého lva," řekl. Narážel tak na případ Prymuly, kterého v říjnu přistihl deník Blesk při návštěvě zavřené restaurace na pražském Vyšehradě. Prymula se hájil mimo jiné tím, že restaurací procházel do soukromých prostor vyšehradské kapituly.

Hosté Vyšehradské kapituly.. Z dálky by to mohlo vypadat, že se jedná o kanovníky. Při bližším ohledání však naleznete pouze papaláše. Se silnou normalizační reminiscencí. pic.twitter.com/T8p7NX45jG — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Prymula byl letos 28. října oceněn nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva. Prezident Miloš Zeman mu ho udělil za zvládnutí první vlny koronavirové epidemie. Kauza setkání s dalšími lidmi v zavřené vyšehradské restauraci ho stála místo ministra. Ve funkci ho 29. října nahradil Jan Blatný.