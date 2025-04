Milovaná herečka se vrací po těžké nemoci: Měsíce trpěla, ale odnesla si ponaučení

24. 4. 2025 – 8:08 | Magazín | Jana Strážníková

Tereza Ramba se několik měsíců potýkala s vážnými zdravotními problémy. Vše zlé je ale k něčemu dobré, jak se říká.

Tereza Ramba se netají ambicemi a velkými plány, na chvilku je ale musela odložit, protože se koncem loňského roku přihlásily nepříjemné zdravotní problémy. Herečku skolil zánět mozkových blan a trvalo několik měsíců, než se dala zase dohromady. Teď už je ale zase při síle a vrací se do práce.

Během obtížného období ale herečku potkalo i jedno vcelku potřebné prozření: Zjistila, že je fajn věnovat se i sama sobě.

„Toho času není nekonečno a je nutné s ním dobře hospodařit. Měla jsem pocit, že to zvládám skvěle. Dokonce jsem byla pyšná na to, jak se mi daří skloubit kariéru s rodinou. Jenže jsem zapomněla na jednu důležitou věc, na sebe,“ přiznala v rozhovoru pro eXtra.cz

„Myslela jsem si, že můj volný čas jsou děti a rodina, což tak opravdu je, cítím to tak, je to hrozně hezký, ale musíte i sebe zazdrojovat. A na tom teď pracuju a cítím se fantasticky. A není to jen kvůli té nemoci,“ dodala.

Z jejího uvědomění si můžeme vzít inspiraci – pokud při plánování času zapomínáte sami na sebe, přestaňte a buďte o alespoň malinko větší sobci.

Tereza se vrací do páce ve velkém stylu: Bude poprvé hrát v komerčním seriálu. Konkrétně ji uvidíme v novém projektu Primy, seriálu Parťák na baterky.