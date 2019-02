Čau živnostníci, nesu vám koblihy. To koukáte!

Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek , je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to ve středu řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

11:13