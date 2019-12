Fenomén Nigella: Čím si sexy královna britské kuchyně podmanila svět?

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Mnozí její jednoduchou kuchyni milují, jiní ji za to odsuzují. Před lety si dokonce rozhněvala i své skalní fanoušky, když jim představila svůj "recept" na avokádo na toastu. Přesto Nigelle Lawsonové jedno upřít nelze - britské kuchyni tahle sexy brunetka dělá stejnou službu jako její kolegové Jamie Oliver a Gordon Ramsey. A to přesto, že není kuchařkou.

Lawsonová se narodila jako dcera britského barona a diplomata a majitelky potravinářského impéria Lyons Coffee House, zdálo by se tedy, že tím je její cestička na televizní obrazovky čistě umetena. Přesto se musela snažit a vložit do svého cíle velkou dávku odhodlání, cílevědomosti a šarmu.

Nigella vystudovala Oxford (středověké a moderní jazyky) a v polovině osmdesátých let začala pracovat v literární redakci Sunday Times. Netrvalo dlouho a stala se spisovatelkou na volné noze, vedla gastronomické sloupky v The New York Times a v roce 1992 se vdala za svého kolegu redaktora a spisovatele Johna Diamonda, s nímý má dvě děti, Bruna a Cosimu, které vystupovaly i v prvních sériích pořadu.

Její muž ji neskutečně podporoval a stál za ní při prvních úspěšných knihách a kuchařských show. Strávili spolu po svatbě devět let, když zemřel na rakovinu a zůstala sama. Tehdy vyšla její kniha Summer with Nigella a za své vánoční pořady i knihy (Nigella Christmas Kitchen) dostala cenu World Food Awards v roce 2007.

Necelý rok po smrti manžela se dala dohromady s jeho kamarádem, reklamním magnátem, sběratelem umění a jedním z nejbohatších Britů, Charlesem Saatchim. V roce 2003 se vzali, tentokrát však nešlo o šťastné manželství, prošla si týráním a kvůli drogovým hrátkám a sporům s manželem se na několik let stala terčem bulváru.

Dnes píše dál, cestuje po světě a je často hostem v různých kuchařských soutěžích, například loni si prošla australským MasterChefem.

Vrátit ženy k plotnám

Jak její pořady, tak i knihy jsou plné šťavnatosti, umí si hrát se slovy, umí vystihnout svou vnitřní vášnivou radost k vaření a jídlu. A to bylo přesně to, co Britové jako motivaci k vaření potřebovali.

O ostrovanech se totiž traduje, že vaření moc nedají a polotovary jsou u nich na denním pořádku. Jedním z Nigelliných cílů proto bylo přilákat ženy znovu k plotně a udělat z vaření moderní trend. Vrátit do kuchyní poctivé máslo, smetanu a zvyk udělat si k sobotní snídani lívanečky. Sporák se stal sexy součástí domácnosti!

Byla to díra na trhu, kterou společně s prvním manželem objevila. S postupujícími léty i zkušenostmi však i ona přecházela z poctivé kuchyně k té moderní, salátům, raw receptům a její dnešní recepty jsou zcela v souladu s moderními trendy.

Bez jejího charisma, energického vystupování, stále stejného elegantního účesu a úsměvu by se jistě nedostala tak daleko. Muži na ni nechávají oči, ženy shání svetřík, který v různých barvách obměňuje v pořadech. Její labužnické přivírání očí a "mlsací" noční výlety do ledničky, radost, se kterou jídlo servíruje přátelům, a - v prvních řadách svého pořadu - svým dětem, jsou buď zdrojem vášnivého zalíbení, nebo pohoršení.

Praktické recepty, které vábí k pokusům

Když se nad jejími recepty zamyslíte, vlastně nejsou ničím extra výjimečné. Jsou to obyčejná, jednoduchá jídla z dostupných surovin, ačkoliv do nich často přidává nějakou věc, která tam tak nějak "nepatří".

A právě tuhle nepravost máte chuť vyzkoušet! Máte chuť se pustit i do svátečních vánočních jídel, protože vypadají tak krásně. Máte chuť si smíchat vaječný koňak se sodovkou a ledem, protože to byla "snowball" její tetičky. Sází na jednoduché recepty, které prostě chcete zkusit!

Můžeme se dohadovat, která Nigellina podoba je ta nejzajímavější. Jestli kyprá žena držící v ruce konvičku se smetanou budící své děti k snídani z lívanečků z jablíček a skořice, elegantní Nigelissima v italském těstovinovém stylu, nebo žena, která vaří podle nejnovějších zásad zdravé výživy, ačkoliv v MasterChefovi či jinde v televizi ještě ráda uvaří svou proslulou Pavlovu z bílků, šlehačky a voňavé vymačkané maracuji. Upřít se jí ale nedá, že právě to, že šla s dobou, jí zaručilo stálou popularitu.

Jaká je v televizních pořadech, taková je i ve svém spisovatelském umění. Snad proto, že je sama vášnivou čtenářkou. Její knižní šarm jí zajišťuje další přísun rozmlsaností rozvášněných fanoušků, kteří vědí, že mohou čekat texty plné emocí, vzpomínek, barvitých popisů a jejích vlastních vnitřních smyslných pochodů. Nigella Lawsonová je jednoduše kuchařka tělem i duší – opravdu sexy královna britské kuchyně.