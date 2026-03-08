Blíží se teplotní extrém? Rekordy jsou v ohrožení, hlásí ČHMÚ
8. 3. 2026 – 11:01 | Magazín | BS
Čeká nás příjemně teplý den. Dokonce tak moc, že by mohly padnout i letité rekordy, jak upozorňují meteorologové.
Šnůra teplých jarních dní pokračuje a na konec víkendu už by se skoro dalo mluvit o takovém chladnějším létu. Teplotní rekordy by dnes mohly být v ohrožení, uvádí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Ráno to tak ale ještě místy nevypadalo, protože teploty na celém území povážlivě kolísaly: „V nižších a středních polohách se vzduch se během noci prochladil většinou na +4 až -2 °C, najdou se ale i místa, kde bylo kolem +6 nebo naopak kolem -4 °C,“ píšou na sociální síti.
„Dnes bude na obloze více oblačnosti než v předchozích dnech. Přibývat bude postupně od severozápadu a slunce přes ni bude většinou prosvítat,“ pokračují meteorologové.
„Odpolední teploty budou na tuto roční dobu vysoké, většinou naměříme mezi 12 a 17 °C. Vyloučeno není ani ojedinělé překročení teplotních rekordů,“ předpovídají.
Automaticky ale s novými rekordy počítat nemůžeme, letošním vysokým teplotám totiž konkurují ty loňské, které byly v toto období také mimořádně vysoké: „nebude to ale jednoduché – přesně před rokem (8. března 2025) totiž teploty vystoupaly na 15 do 19 °C, na Moravě a ve Slezsku až na 21 °C,“ upřesňují odborníci.
Trend by měl poté i nadále pokračovat beze změny: Podle týdenního výhledu ČHMÚ se budou denní teploty setrvale držet okolo 14 °C a i přes noc by se mělo pomalu oteplovat – příští víkend už bychom měli vidět teploty okolo 4 °C i v noci.