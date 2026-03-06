Dnes je pátek 6. března 2026., Svátek má Miroslav
6. 3. 2026 – 17:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Přechodový účes ve stylu osobního strážce má zelenou. Rozhodně ale není jedinou možností
Rozhodnutí nechat si odrůst vlasy bývá často složitější, než se zdá. Najednou řešíte, jak účes tvarovat, aby nepůsobil neupraveně, a přitom stále vypadal stylově. Profesionální kadeřníci proto přicházejí s řešením, jak toto období zvládnout s elegancí.

Velmi dobře fungují střihy založené na různých variantách bobu. Jsou nejen trendy, ale také praktické. Vlasy v nich zůstávají upravené, zvýrazňuje se jejich textura a odrůstání je mnohem přirozenější. A přiznejme si, pocit, že i v přechodné fázi vypadáte dobře, je k nezaplacení.

Dlouhý pixie

Pokud začínáte s velmi krátkými vlasy, dlouhý pixie je ideální volbou. Jde o jemný a ženský střih, který si díky vrstvení udržuje tvar i několik týdnů po návštěvě salonu.

Vrstvy dodávají vlasům objem a strukturu. Odrůstání pak působí přirozeně a účes nepůsobí chaoticky ani neupraveně.

Francouzský bob

Francouzské mikádo patří mezi nejoblíbenější přechodové střihy. Je pohodlné, elegantní a velmi univerzální.

Jemné linie umožňují vlasům růst přirozeně a délka sahající k lícním kostem nebo bradě krásně rámuje obličej. Účes často doplňuje ofina, která dodává stylu typický francouzský šarm.

Italský bob

Když se přesuneme z Francie o něco jižněji, narazíme na další oblíbený střih. Italský bob.

Tento styl se vyznačuje jemnými konturami a přirozeným objemem. Lehká textura na konečcích vytváří efekt živých a nadýchaných vlasů. Ranní úprava přitom zabere jen minimum času.

Výhodou je také to, že vlasy není nutné často upravovat horkými nástroji, což podporuje jejich zdraví a přirozený růst.

Vixie

Na první pohled připomíná klasický pixie střih, ale ve skutečnosti má několik zásadních rozdílů. Vixie kombinuje krátký střih s delšími prameny kolem obličeje.

Díky tomu je velmi variabilní. Vlasy můžete strčit za uši, vytvořit objem nebo je stylovat podle nálady. To je ideální ve chvíli, kdy si ještě nejste jistá, jak dlouhé vlasy chcete nakonec mít.

Bixie

Po pixie a vixie přichází další zajímavá varianta. Bixie.

Jak už název napovídá, jde o kombinaci bobu a pixie střihu. Výsledkem je lehký, flexibilní tvar, který se snadno upravuje a nepůsobí těžce.

Vlasy lze jednoduše zastrčit za uši nebo lehce načechrat, takže účes vypadá upraveně i bez složitého stylingu.

Klasický bob

Zapomenout na klasiku by byla škoda. Klasický bob patří mezi nejpraktičtější střihy pro období odrůstání vlasů.

Vlasy lze snadno upravit do culíku nebo malého drdolu a účes si stále zachovává upravený vzhled. Zastřižení zároveň pomáhá odstranit poškozené konečky a vytváří ideální podmínky pro zdravý růst.

Vlčí střih

Takzvaný „wolf cut je ideální pro ty, kteří mají rádi lehce rebelskou eleganci. Vrstvení dokonale maskuje rozdíly v délce a účes tak působí záměrně, nikoli chaoticky.

Velkou výhodou je také to, že v něm snadno schováte drobné nerovnosti nebo menší kadeřnické experimenty, které se úplně nepovedly.

