"Fitness, cereálie, bez cukru" - některé potraviny ničí organismus
6. 11. 2025 – 11:45 | Magazín | Anna Pecena
Myslíte si, že běžné chipsy, hot-dogy nebo sladké nápoje jsou jen nevinnou „dobrotou“? Omyl. Vědci varují, že některé potraviny, kterým důvěřujeme, mohou mít závažné dopady na váš organismus – a mnohé z nich přitom působí jako nenápadní zabijáci ve stínu regálu.
Zrádné ultra-zpracované potraviny
„Ultra-zpracované“ potraviny jsou ty produkty, které prošly průmyslovou úpravou, obsahují přidané cukry, sůl, nezdravé tuky a řadu chemických přísad. Studie ukazují, že vyšší konzumace těchto potravin je spojena s vyšším celkovým rizikem úmrtí, s vyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky typu 2 i poruch nálady.
Typickými příklady jsou hot dogy, slazené limonády, rychlá jídla, balené sušenky nebo cereálie s mnoha aditivy.
Proč je to nebezpečné? Protože tyto potraviny nabízejí „prázdné“ kalorie: mnoho energie, málo vlákniny, vitamínů či minerálů. Tělo je přijímá snadno, ale dlouhodobě je zatěžují.
Skryté pasti‐klamy běžného oběda
Je snadné být oklamán: produkt reklamovaný jako „fitness tyčinka“ nebo „nízkotučné jogurtové potěšení“ může mít vysoký obsah cukru nebo umělých přísad. Studie rovněž připomínají, že průmyslově zpracované sýry, náhražky masa nebo obilné plochy mohou být zařazeny mezi ultra-zpracované potraviny a tím pádem méně zdravé. Navíc i běžný chléb či cereálie mohou patřit do této kategorie, pokud obsahují mnoho ingrediencí, které byste doma běžně nepoužili.
Další problém: tělo při konzumaci těchto potravin často nevnímá nasycení tak dobře – vedou k vyššímu příjmu kalorií a tím i vyšší pravděpodobnosti přibírání.
Klam jménem „bez cukru“
Jedním z největších potravinových triků současnosti jsou produkty označené jako „zero“, „light“ nebo „bez cukru“. Typickým příkladem je Coca-Cola Zero či jiné limonády s umělými sladidly. Na první pohled působí neškodně – žádný cukr, tedy žádné kalorie. Jenže podle několika výzkumů tato sladidla, zejména aspartam nebo acesulfam K, mohou ovlivňovat střevní mikrobiom, zvyšovat chuť k jídlu a paradoxně podporovat přibírání. Některé studie dokonce naznačují souvislost mezi častou konzumací „zero“ nápojů a vyšším rizikem inzulinové rezistence či problémů s metabolismem. Zkrátka, to, co vypadá jako zdravější volba, může tělu zamotat hlavu víc než klasická limonáda – jen se to lépe prodává.
Jak se bránit a co s tím dělat
Klíčem je vědomý výběr: zjistěte, co jíte, čtěte složení, přemýšlejte, zda by ingredience mohly patřit do laboratorního vzorce. Například pokud na obalu najdete dlouhý seznam nesrozumitelných výrazů, je to varovný signál.
Dále: upřednostňujte potraviny co nejméně zpracované – čerstvé ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, kvalitní maso či ryby. Vyhýbejte se produktům, které vám slibují „rychlé řešení“, ale v sobě skrývají cukr, sůl a tuky. A dejte přednost domácímu vaření před polotovary.
Pokud budete opatrní, dokážete značně snížit riziko, že vás tichá hrozba průmyslově upravených potravin dostihne.
Celkově lze říct, že nejde o šokující nové objevy, ale o připomínku toho, že běžná strava může mít skryté nástrahy – a že vědomá volba potravin dokáže udělat velký rozdíl ve vašem těle a zdraví.