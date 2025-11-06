Přebytek zahraničního obchodu v září meziročně vzrostl na 29,7 mld. Kč
6. 11. 2025 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přebytek zahraničního obchodu v září meziročně vzrostl o 6,4 miliardy korun na 29,7 miliardy korun.
Výsledku pomohl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly, se stroji a menší deficit obchodu s chemickými látkami. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Vývoz meziročně stoupl o 3,7 procenta na 420 miliard korun a dovoz se zvýšil o 2,3 procenta na 390,3 miliardy korun. Letošní září mělo o jeden pracovní den více než září 2024. Meziměsíčně po sezonním očištění se export snížil o 2,3 procenta a import o 2,7 procenta.
"V září se hodnota vývozu meziročně zvýšila o 15,2 miliardy korun. Na tomto růstu se z 95 procent podílel vyšší export produktů zpracovatelského průmyslu, přičemž největší meziroční nárůst byl zaznamenán u vývozu motorových vozidel, potravinářských výrobků a skupiny sdružující koks a rafinované ropné produkty," uvedla Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.
Přebytek obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 5,2 miliardy korun a kladný výsledek obchodu se stroji a zařízeními stoupl o 1,4 miliardy korun. Příznivý vliv na celkovou zářijovou bilanci mělo také to, že deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se zmenšil o 1,5 miliardy korun.
Naopak nepříznivě se na výsledku projevil o 2,4 miliardy korun vyšší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a také nižší přebytek obchodu s kovodělnými výrobky a s elektřinou. V obou případech se kladná bilance snížila o 1,7 miliardy korun.
Od letošního ledna do září dosáhl přebytek zahraničního obchodu 170,8 miliardy Kč, a byl tak meziročně o 9,8 miliardy Kč nižší.