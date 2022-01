Aktualizováno: Fialova vláda získala důvěru po 23 hodinách jednání, hlasovalo pro ni 106 poslanců

Koaliční kabinet Petra Fialy bude vládnout s důvěrou Sněmovny.

(AKTUALIZOVÁNO, 19:20) Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než třech měsících od voleb. V dolní komoře podpořilo vládu všech 106 přítomných poslanců pětice koaličních stran, tedy ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti kabinetu se vylovilo 87 přítomných zákonodárců dvojice opozičních hnutí ANO a SPD. Sedm poslanců se omluvilo ze zdravotních důvodů, z toho dva z koaličního tábora a pět z tábora opozičního.

Poslanci hlasovali podle abecedy po jménech od lidovce Aleše Dufka, kterého určil los jako prvního v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Fialovu kabinetu se uskutečnilo 96. den od sněmovních voleb.

Premiér Petr Fiala na závěr dnešní debaty o důvěře vládě odmítl tvrzení zástupců ANO, že přebírá ČR ve výborném stavu, když má stát nejvyšší deficity rozpočtu v historii a rostoucí inflaci. Podle premiéra je třeba vyřešit tíživé dědictví, které zanechal bývalý kabinet Andreje Babiše s rozhazovačným stylem vládnutí. Babiš následně trval na tom, že Česko je ve velice dobrém stavu a jedním z nejméně zadlužených států EU.

Premiér Fiala také uvedl, že si vzal za své šest priorit vlády, mimo jiné zavedení daňové brzdy, která zastropuje celkovou výši daní, dále energetickou soběstačnost ČR díky dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany nebo předložení důchodové reformy. Mezi Fialovy osobní priority, z jejichž splnění se chce zodpovídat, patří záměr postavit 200 kilometrů nových dálnic, revize učebních plánů a nahrazení občanských a řidičských průkazů jejich elektronickou podobou.

Fiala rovněž řekl, že přebírá zemi po vládě, která doslova prohospodařila dřívější hospodářský růst. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by podle Fialy nyní nutné omezovat platy. Podobně ceny energií stoupají podle premiéra kvůli chybným krokům minulé vlády, která neinvestovala dostatečně do energetiky a nevyjednala ceny energií.

Babiš ve středu uvedl, že Česko je na tom nejlíp v historii. „Myslím, že je ve velice dobrém stavu. Za našeho vládnutí jsme předstihli v hrubém domácím produktu na hlavu Itálii, Španělsko a Portugalsko,“ řekl dnes. Česko je podle Babiše stále šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Slíbil, že ANO bude konstruktivní opozicí.

Premiér Fiala se také omluvil za svůj výrok, jímž i s použitím vulgarismu vyjádřil ve středu nelibost nad průběhem jednání Sněmovny o důvěře vládě. „Mě už to tady sere,“ uvedl Fiala ve středu na začátku odpoledního jednání, když místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová musela kvůli nepřítomnosti členů vlády na několik minut přerušit debatu. „Těm, kterých se můj výrok dotkl, se omlouvám,“ uvedl dnes Fiala.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:51) Opoziční hnutí SPD a ANO podle očekávání neprosadila schválení programu mimořádné schůze, na níž chtěla vyzvat k odvolání předsedy Starostů Víta Rakušana z funkce ministra vnitra a vytvořit vyšetřovací komisi k financování STAN. Vládní koalice je nepodpořila. Pro schválení bylo 85 ze 179 přítomných poslanců, potřeba bylo 90 hlasů. Schůze Sněmovny tak skončila.

Předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že jeho hnutí už má spolu s ANO potřebných 40 podpisů k tomu, aby Sněmovna musela projednat vznik komise. Návrh chce předložit v pátek. Měla by prověřit původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí. Vládní hnutí opakovaně uvedlo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo a že dary jsou buď od českých občanů, nebo od společností s českým identifikačním číslem a sídlem v Česku, které v Česku odvádějí daně a zaměstnávají pracovníky, uvedl Rakušan.

Pro schválení programu hlasovali pouze poslanci ANO a SPD a také bývalý předseda poslanců STAN Jan Farský. Následně ale oznámil, že mačkal záporné tlačítko. I bez jeho hlasu bylo proti schválení programu 87 poslanců koaličních stran a sedm zákonodárců se hlasování zdrželo.

Rakušan výtky vůči STAN odmítl, hnutí podle něho v souvislosti s finančními dary žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. „Pokud se prokáží informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností a hrozilo by, že peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činnosti, tak v té chvíli jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme, takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme,“ řekl Rakušan.

Informaci, podle níž sponzorují STAN firmy trestně stíhaného muže, dnes zveřejnil server Seznam Zprávy. Předseda STAN uvedl, že o trestním stíhání někoho, kdo souvisí s darem, neměl tušení. Vyzval Okamuru, ať podá trestní oznámení, aby věc prošetřila policie a ukázalo se, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo.

Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. „Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás,“ uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta „vyštval“.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že když nová vláda žádá Sněmovnu o důvěru, je namístě pochyby kolem financování STAN vysvětlit. Schillerová poznamenala, že české identifikační číslo mají i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že jsou české. „Já to skutečně nepovažuji za transparentní, ani to nepovažuji za něco, co je v pořádku,“ uvedla. Klíčovou otázkou podle ní je, kdo jsou lidé, kteří za těmito společnostmi stojí. Podle médií mají vlastníky na Kypru a v Lucemburku.

(09:41, původní zpráva) Jednání Sněmovny k vyslovení důvěry koaliční vládě Petra Fialy bude pokračovat dnes v podvečer. Ráno je předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová na základě dohody poslaneckých klubů a žádosti opoziční SPD o přestávku na poradu poslaneckého klubu přerušila do dnešních 18 hodin. Debata k žádosti o vyslovení důvěry kabinetu začala ve středu ráno a pokračovala celou noc. Trvala zatím 20,5 hodiny, i s polední přestávkou dolní komora jednala 22 hodin.

Předseda SPD Tomio Okamura zdůvodnil žádost o dvouhodinovou přestávku tím, že chce, aby se nejprve uskutečnila mimořádná schůze svolaná z popudu poslanců ANO a SPD, na níž se má řešit financování vládního hnutí STAN. Tato schůze začala dnes v 9 hodin.

SPD bude podle Okamury navrhovat usnesení, kterým by Sněmovna vyzvala premiéra Fialu, aby odvolal předsedu STAN Víta Rakušana z postu ministra vnitra a nahradil ho nominantem mimo uskupení Starostové. Novinářům Okamura také řekl, že bude navrhovat vytvoření sněmovní vyšetřovací komise k financování hnutí STAN.

Okamura poukazoval na informace, které zveřejnil server SeznamZprávy.cz a podle nichž hnutí STAN sponzorují firmy trestně stíhaného muže. Okamura prohlásil, že Rakušan musí toto podle něj neprůhledné financování vysvětlit.

Předsedkyně Sněmovny poté kolem 7 hodiny na žádost předsedy klubu SPD Radima Fialy dvouhodinovou přestávku vyhlásila a schůzi k vyslovení důvěry vládě přerušila do dnešních 18 hodin.

Mezi poslední vystupující před přerušením patřil bývalý premiér Andrej Babiš, který ve svém druhém projevu mimo jiné obvinil členy vlády z demagogie a šíření nepravd o tom, že by na Evropské radě podepsal Green Deal, tedy unijní závazek snížit emise skleníkových plynů o 55 procent.

Podle Babiše se na summitech EU nic nepodepisuje, pouze se vyjadřuje souhlas s jejich závěry. „Česká republika nemá žádný konkrétní závazek de facto,“ uvedl expremiér. Babiš ve své řeči také oznámil, že vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla podal výpověď, protože pro nový kabinet nechce pracovat.