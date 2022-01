Sněmovna jedná o důvěře Fialově vládě. Před hlasováním se očekává mnohahodinová debata

Koaliční kabinet Petra Fialy dnes žádá Sněmovnu o důvěru.

Předpokládá se, že Fialův kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů důvěru navzdory absencím několika koaličních poslanců získá. Ze zdravotních důvodů se omluvili Pavel Staněk a Hana Naiclerová.

Koalice - i vzhledem k opozičním omluvám - má v ve 200členné dolní komoře pohodlnou většinu aktuálně 106 hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Z opozičního tábora se z jednacího dne omluvili Milan Feranec, Josef Kott, Jiří Mašek, Milan Wenzl a Radek Koten, a to rovněž ze zdravotních důvodů.

Před hlasováním se ale očekává mnohahodinová debata provázená zejména opoziční kritikou. Aktuálně jsou do ní přihlášeny tři desítky opozičních poslanců.

Dnešní jednání poslanců o důvěře probíhá 95. den od sněmovních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. V opozici jsou nyní dříve vládní hnutí ANO a také hnutí SPD.

Většinový kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů by mohl získat ve dvousetčlenné Sněmovně podporu až 108 poslanců.

K vyslovení důvěry stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů. Poslanci hlasují v těchto případech po jménech v pořadí od vylosovaného člena dolní komory.

Fialova vláda má 18 členů, o tři více než někdejší kabinet ANO a ČSSD Andreje Babiše. Ve vládě jsou nově ministři pro legislativu, pro Evropskou unii a pro vědu, výzkum a inovace. ODS má pět ministrů, STAN čtyři, Piráti a KDU-ČSL po třech a TOP 09 dva.

Bývalé vládní hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové pětikoaliční vládě Petra Fialy. Ve Sněmovně to v debatě o vyjádření důvěry prohlásil šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. „My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule,“ prohlásil. Obvinil vládu, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti.